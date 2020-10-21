末日博士：若不及時推出新紓困法案 美國經濟恐將陷入雙底衰退

曾準確預測 2008 年金融危機、有「末日博士」之稱的 Nouriel Roubini 警告，新一輪紓困法案協議至今仍是僵局，恐將使美國經濟陷入雙底衰退。

Roubini 表示，那些堅持美國經濟將呈現 V 型複甦的人可能會感到失望。他認為，在經歷了夏季的復甦之後，美國經濟更有可能轉向極度乏力的情況。

Roubini 指出，儘管追蹤消費者支出和工業成長相關指標繼續走高，但成長步伐正在放緩。美國聯準會已經竭盡提供政策支持，現在需要由國會來加快美國經濟的反彈。

「我們需要刺激，我們知道需要很大的刺激規模。但如果是否能夠獲得刺激方案是非常不確定的，那將拖慢美國經濟復甦。」Roubini 說道。此外，他也表示，如今美國失業率仍然很高，許多美國人沒有工作或收入很少。

提及美國總統大選，Roubini 表示，目前民主黨總統候選人提名人拜登 (Joe Biden) 在多數民意調查中均處於領先地位，拜登是中間派，他選擇的副總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 也是中間派，他認為，只要拜登不被黨內的左派人士劫持，拜登勝選對美國經濟和市場都有利。

美國達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 先前曾表示，在經歷了夏季的強勁反彈之後，美國勞動力市場現如今復甦的速度有所放緩，有越來越多的美國人在為長期失業做準備。

Kaplan 預期，2020 年美國經濟將萎縮約 2.5%，到明年將成長約 3.5%。他也預計今年年底的美國失業率將從目前的 7.9% 降至 7% 到 7.5% 之間，要到 2023 年失業率才會降至 4% 以下。