達拉斯Fed總裁：今年美國經濟將萎縮2.5% 弱勢群體需幫助以重返工作

美國達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 表示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，今年美國經濟預期將萎縮 2.5%。而在疫情期間，經濟活動轉向了不依賴面對面互動的產業，因此而遭受失業的美國人，主要包含女性和少數民族裔，將需要獲得幫助以重返工作。

Kaplan 預期，到 2020 年美國經濟將萎縮約 2.5%，到明年將成長約 3.5%。他也預計今年年底的美國失業率將從目前的 7.9% 降至 7% 到 7.5% 之間，要到 2023 年失業率才會降至 4% 以下。

Kaplan 表示，受疫情打擊最嚴重的人們將需要培訓、育兒和其他資源才得以重返就業市場。他表示，由於托兒方面的問題，高中學歷或受教育程度降低的女性，在經濟上比男性更差。

在經歷了夏季的強勁反彈之後，美國勞動力市場現如今復甦的速度有所放緩，有越來越多的美國人在為長期失業做準備。Kaplan 認為，企業和政策制定者可能需要在教育和培訓上進行投資，以幫助失業者轉向需求增加的工作機會。

美國費城 Fed 總裁 Patrick Harker 先前曾表示，美國經濟要能持續成長，主要取決於新增病例數的持續下降，有賴於民眾普遍戴口罩，確保只出現零星的新增病例。他也假設疫苗將在明年中旬到下半年開始廣泛使用。Harker 表示，經濟的發展很大程度上取決於在疫情的狀況。

此外，Harker 也表示，即使經濟持續復甦且新增病例數有所減緩，旅遊業和飯店業等部門仍可能在很長一段時間內保持低迷，對美國國內生產總值 (GDP) 和就業成長帶來拖累。