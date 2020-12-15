〈2021美股展望〉美股前景看漲 看空美元是大勢所趨

投資人即將送走光怪陸離的 2020，迎向嶄新的一年，受到疫情摧殘的經濟，能因疫苗問世迎來盼望已久的復甦嗎？從低點反彈的美股來年又將呈現什麼樣的光景？綜合各家券商和投資大師的看法，分析師看好美股 2021 年繼續上漲、美元貶勢依舊，此外，對經濟敏感的國家可能有更亮眼的表現，新興市場後市可期。

在聯準會 (Fed) 提供的充沛流動性支撐下，美股從 3 月谷底大漲，儘管疫情捲土重來，但新冠疫苗研發露出曙光，全球即將進入疫苗接種競賽，讓各大投銀看好股市延續多頭氣勢，大摩最近將 2021 年底的標普 500 目標價提高到 3900 點，巴克萊預測將達到 4000 點，高盛喊出 4300 點。

投銀異口同聲唱多

●大摩：標普明年底估 3900 點，周期性股票優於大盤

摩根士丹利 (大摩) 美股策略分析師 Michael Wilson 將 2021 年底的標普 500 目標從 3350 點調升到 3900 點。他表示，雖然美股可能在年底前回檔修正 10%，但隨著疫苗露出曙光、經濟重啟增溫，股市可能呈現爬樓梯式上升，類似 2009 年擺脫全球金融海嘯後的情況。

這位被財經部落格《Zero Hedge》評為「華爾街最準分析師」的分析師認為，在經濟持續穩健增長的環境下，建議投資人留意周期性股票、經濟重啟受惠股及估值合理的成長型股票，金融、原材料、工業等類股有望成為美股領頭羊。

●巴克萊：標普將達 4000 點，標普 500 企業 EPS 亮麗

巴克萊銀行駐紐約的宏觀研究主管 Ajay Rajadhyaksha 認為，全球經濟表現比六個月前的大多數投資者所希望的要好，美國和中國經濟復甦力道比預期更強勁，預測標普 500 成分股企業明年 EPS 將達到 173 美元，較共識預估值高。他建議增持工業、硬體半導體以及醫療保健類股，減持必需消費品、公用事業、房地產和通訊服務類股。

●瑞信：標普 2021 年底達 4050 點，看好科技、金融股

瑞士信貸首席美股策略師 Jonathan Golub 預測標普 500 指數明年底將來到 4050 點，成長股漲勢將再度領先，利率會比現在高，代表金融股將表現得比工業、原物料及能源股來得更好。

●高盛：標普上看 4300 點，美元走貶有利大企業營收

高盛對未來美股走勢抱持樂觀，研判四大重要因素將推升標普未來走勢：

輝瑞等藥廠將為全美人口提供足夠的疫苗 第 3 季企業財報優於預期，預告未來財報亮麗 美國 2021 年 GDP 成長率將達 5.3%，高於市場預期 (3.8%) 美元貶值確保企業匯回海外獲利成本較低。

高盛看好 FAAMG 應從疲軟的經濟成長趨勢和低利率當中受益，不擔心這些熱門科技股面臨類股輪動、或可能走向泡沫。

投資大師看美股：2 好 1 壞

●華頓商學院教授：三大利多支撐美股 2021 年續漲

兩年前成功預測道瓊站上 2 萬點的華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 不改多頭看法，主要有三大利多支撐：貨幣供給充沛；疫苗樂觀消息；美國大選結果優於預期。

西格爾說，疫苗研發進展將促使投資人釋放積壓已久的流動性，並在明年隨著經濟重啟而增加支出。共和黨可望執掌參議院，降低了民主黨人加稅的可能性；同時，總統當選人拜登將能避開現任總統川普「某些瘋狂的貿易政策」。

●避險基金操盤手艾克曼：疫情帶來短期波動 看多 2021 年股市

避險基金潘興廣場操盤手 (Bill Ackman) 預期，在低利率、更多預期的紓困措施以及基礎設施支出的情況下，他很願意「做多股市」，但現階段仍會「謹慎」確保投資組合，因應可能引發市場波動的各種不確定性。

●「新債王」岡拉克看空美股、美元

有新債王之稱的岡拉克 (Jeffery Gundlach) 是少數看空美股的投資專家，他認為從基本面來看，美股沒有上漲的本錢，美國經濟成長一直落後其他國家，預估到 2021 年，美國實質 GDP 將成長 3.7%，落後全球經濟 5.2% 增幅。

有華爾街新債王之稱的岡拉克。(圖: AFP)

不只如此，標普 500 指數成分股公司的平均本益比已經超過 30 倍，創金融危機以來最高，更甚 1929 年經濟大蕭條。

美元也令人擔心，岡拉克指出，鑑於美國債務負擔沉重，疫情期間大規模的政府支出將導致美元大幅貶值，「美元的貶勢還未真正開始」。

看貶美元是共識

耶魯大學資深研究員羅奇 (Stephen Roach) 也警告，新冠肺炎病例激增將導致美國出現「W 型衰退」，政府的紓困案將使美元持續走貶，美元貶值之路才正要開始。

事實上，考量到未來幾個月疫情可望減緩，投資人可能繼續撤離美元、轉而投資股票或非美國貨幣，看空美元幾乎已是投資界共識。

花旗集團預測，在美國貨幣政策繼續維持寬鬆的情況下，假如新冠疫苗普及並幫助帶動全球貿易和經濟成長，美元明年可能暴跌多達 20%。

向來堅定看空美元的大摩認為，由於新冠疫苗推廣、英國脫歐、歐盟復甦基金投資等發展，將催化美元貶值，預測到明年底美元指數將下跌 4%。

瑞銀投資長 Mark Haefele 預測赤字增加將削弱美元，建議投資人布局 G10 集團國家貨幣、黃金或經過篩選的新興市場貨幣。

但專家警告，假如疫情發展有變數，或是避險氛圍捲土重來、美國公債殖利率回升等因素，仍可能導致美元空頭派希望落空。

美股落後新興市場

把目光拉大到全世界，2021 年美股可能跑輸新興市場。

巴克萊的 Rajadhyaksha 說，新興市場股市可能是 2021 年更大贏家，中國、南韓和台灣自 3 月份以來已成功控制住疫情，經濟也因此受益，三者占新興市場股市比率為 60-65%，整體經濟復甦的β值較高。

Rajadhyaksha 認為，考量到 Fed 鴿派立場、市場需求改善以及貿易緊張局勢緩解，新興市場股票跑贏已開發國家市場的舞台已經就緒。

摩根大通 (小摩) 分析師全球研究長 Joyce Chang 表示，今年被投資者忽略的新興市場股市，到 2021 年將走大多頭格局，漲幅預估多達 20%，

Chang 特別看好巴西、印尼、南韓與泰國的股票，產業方面偏好非必需消費品、觀光娛樂產業。他還看好新興市場債券，認為以目前開發市場低利率、甚至是負利率環境來看，新興市場債券有望獲得 5-6% 的殖利率。