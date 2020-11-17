明明疫苗利多齊發 為何「新債王」岡拉克堅定看空美股、美元？

在輝瑞和 Moderna 相繼發布疫苗利多的推動下，美股持續上漲，但有「新債王」稱號的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 仍然警告，美股已經被過度高估，美元還可能在 2021 年末和 2022 年大幅貶值。

美股週一 (16 日) 主要指數持續攀高，標普 500 指數和道瓊指數均創收盤歷史新高，市場充斥樂觀情緒。

儘管如此，DoubleLine Capital 執行長岡拉克在 Forbes 財富管理峰會演說時仍警告，與國際其他股市相比，美股表現堪稱「狂野」，標普 500 指數過去 5 年飆漲近 75%，而同期法國 CAC40 指數和日經 225 指數上漲約 11%，英國富時 100 指數僅上漲不到 2%。

但由基本面看，美股沒有上漲的本錢，美國在 GDP 成長上一直落後其他國家，這一趨勢還在持續。預計到 2021 年，美國的實際 GDP 增長為 3.7%，而世界經濟預計將增長 5.2%。

同時，標普 500 指數成分股公司的平均本益比已經達 30 多倍，創金融危機以來最高，甚至比 1929 年「大蕭條」時期還要更高。

令人擔憂的是，如果沒有微軟和「FAANG」的 5 支股票 (Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix 和 Google 母公司 Alphabet)，標普 500 指數過去兩年將基本持平，意味著指數極易受到這 6 支股票中，任何一支股價變動的影響。

岡拉克表示，美國政府在 3 月推出 2.1 兆美元的刺激計畫後，美股散戶大量湧入市場，期權市場投機交易量創下紀錄，所有這些對股市基本面來說都是可怕的跡象。

美股之外，美元的情況也令人擔心。岡拉克指出，鑑於美國債務負擔本已十分沉重，疫情期間大規模的政府支出將導致美元大幅貶值，儘管美元已經比 3 月的峰值跌約 10%，岡拉克相信，「美元的貶勢還未真正開始」。