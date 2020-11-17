疫苗進展+貨幣寬鬆 花旗估美元明年暴跌20% 

花旗集團 (Citigroup) 周一 (16 日) 表示，在美國貨幣政策繼續維持寬鬆的情況下，假如新冠疫苗普及並幫助帶動全球貿易和經濟成長，美元明年可能暴跌多達 20%。

花旗策略師 Calvin Tse 等人在研究報告中說，「疫苗流通將證實所有指向熊市的路標，美元將步入類似 2000 年代前半段的道路」，陷入多年低迷。

初步數據顯示 Moderna 疫苗對新冠病毒有 94.5% 效力，帶動全球股市周一大漲，美元、日圓和公債等避險資產蒙受壓力。

許多策略師早在幾個月前就預測美國大選、疫苗進展和聯準會 (Fed) 寬鬆將構成美元的壓力。不過花旗策略師表示，美國大選並非觸發美元暴跌的導火線，總體經濟環境才是抑制美元後市的主要力量。

花旗看空美元是認為 Fed 將繼續保持寬鬆，如果通膨預期隨著經濟復甦上升，美國公債殖利率率曲線會趨於陡峭。「這對外匯市場很重要，當投資人開始轉向價值型資產時，他們將把愈來愈多資金撤出美國，因為標普 500 指數和美元的估值相對於世界其他地區都偏高。」

花旗預測，假如疫苗分發配送出現突破性進展，將替美元的結構性貶值「打下另一隻腳」，「在這個情況下，美元賣壓可能集中在前段出現，2021 年跌幅可能多達 20%。」

Tse 建議作多澳幣、挪威克朗，看好大宗商品將從全球經濟復甦的景氣循環受益，尤其是挪威克朗，因為挪威央行比起世界上大多數央行鷹派得多，而且克朗價值被大幅低幅。

美元指數在 1985 年曾貶值 18.5%。

花旗的策略師指出，2001 年引發美元長期走貶的因素是中國加入世界貿易組織 (WTO)，當時世界經濟加速全球化、全球貿易量增加，而美國經濟成長落後其他國家。