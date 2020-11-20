避險基金大咖：疫情帶來短期波動 看多2021年股市

避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 週四 (19 日) 表示，他預計明年市場將有所成長，不過他也警告，由於新冠肺炎仍持續對社會造成巨大損失，未來幾個月股市可能仍有波動。

艾克曼在週四告訴投資者，他很願意「做多股市」，在低利率、更多預期的紓困措施以及基礎設施支出的情況下，他看多 2021 年市場。

儘管總體看多股市，艾克曼表示現階段仍會「謹慎」確保投資組合能因應可能引發市場波動的各種不確定性。

艾克曼警告，隨著美國新冠肺炎死亡病例突破 25 萬，新增確診人數攀高，黑暗的日子仍會持續一陣，這一系列不確定因素可能導致短期市場出現波動。

另一方面，艾克曼持續部署新的對沖部位，不過由於公司信用利差非常小，這次規模僅年初對沖規模的三分之一。

艾克曼對目前內需類股布局表示滿意，期望勞氏 (LOW-US)、星巴克 (SBUX-US)、Chipotle (CMG-US) 與希爾頓 (HLT-US) 未來在新冠肺炎疫情結束後會有良好的表現。

艾克曼操盤的 Pershing Square 資產管理目前管理 125 億美元資產，投資報酬率 55% 是 2020 年業界數一數二良好的記錄，艾克曼表示，今年是公司成立 16 年以來表現最好的一年。

截至第三季，Pershing Square 投資概況，各檔股票佔投資組合的比率由高至低依序為：