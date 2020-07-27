本週操盤筆記：Fed利率會議、蘋果財報、白宮新紓困案

本週操盤筆記 (0727-0731)

1. 聯準會 7 月利率決議：

台北時間週四 (30 日) 凌晨 2 時，美國聯準會 (Fed) 將公布 7 月利率決議，市場預期，Fed 將繼續維持零利率政策不變，並將繼續維持當前 QE 政策不變，延續超寬鬆貨幣政策。

而值得注意的是，Fed 在先前的 6 月利率會議上，官員們曾討論對利率途徑和 QE 購債上給予市場更多、更明確的前瞻指引，故本次 7 月利率會議上，Fed 可能將就未來的前瞻指引作出更多討論。

另外，市場經濟學家亦關注，在美國二波新冠疫情 (COVID-19) 重燃的壓力下，Fed 官員們對於美國經濟展望，以及相關的緊急支持措施之討論。

2. 蘋果財報：

台北時間週五 (21 日) 美股盤後，蘋果 (AAPL-US) 將公布 Q2 財報，市場除了關注新冠疫情對於蘋果之影響以外，更關注 5G 版 iPhone 是否延期、搭載自製 Apple Silicon 的 Mac 電腦、其他新品等進程。

由於台積電在日前法說會上，下修今年全球智慧型手機出貨量，由衰退 7-9% 下修至衰退 11-13%，但上調 5G 手機滲透率預估，故有市場分析師認為，這可能暗示蘋果 5G iPhone 備貨量上升。

另外，因全球新冠疫情發展的不確定性，導致市場能見度並不明朗，市場預期，蘋果本次可能會再次不提供 Q3 財測。

3. 美國政府與國會討論新一輪紓困案：

由於全美新冠疫情持續惡化，確診數與死亡人數都在增加，關鍵的每週 600 美元額外失業救濟金即將於本月底到期並停發，故美國國會正面臨通過新一輪紓困法案的壓力，而本週白宮將可能與國會達成共識，並推出高達 1 兆美元的新紓困案。

上週四 (23 日) 美國財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 表示，新一輪紓困法案將基於約 70% 的薪資替代，來延展失業補貼，而美國總統川普 (Donald Trump) 極力推動的薪資稅減免，則不會納入新法案中，梅努欽表示，薪資稅減免的問題在於需要一些時間協商，而川普政府現階段更傾向於「直接發錢」予美國民眾。

先前美國政府已於今年 3 月通過新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案，對美國民眾發放一次性的 1200 美元支票。

4. 美股科技股財報：

本週除了蘋果以外，多檔重要科技股亦將公布財報，包括亞馬遜 (AMZN-US)、高通 (QCOM-US)、AMD (AMD-US)、恩智浦 (NXPI-US)、Google (GOOG-US)、Qorvo (QRVO-US)、科林研發 (LRCX-US)、FaceBook (FB-US)、賽靈思 (XLNX-US) 將公布財報。

另外，重要權值股包括波音 (BA-US)、3M (MMM-US)、Visa (V-US)、萬事達卡 (MA-US)、默克 (MRK-US)、輝瑞 (PFE-US) 等亦將公布財報。

據 FactSet 截至上週五 (24 日) 最新數據顯示，目前華爾街分析師預期 S&P 500 Q2 每股盈餘 (EPS) 年增率將衰退 42.4%，而若 S&P 500 Q2 EPS 真實衰退 42.4%，那麼這將創下自 2008 年 Q4 以來的最大單季衰退。