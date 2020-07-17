Fed官員：通膨未達2%目標前不應升息

芝加哥聯準會分行總裁 Charles Evans 週四 (16 日) 表示，在聯準會的 2% 通膨目標達成前，Fed 沒有理由支持升息，Evans 更強調，低通膨可能將是美國未來幾年內的一大問題。

Evans 預期，明年美國失業率只會降至 6.5% 水平，遠高於大多數 Fed 決策者認為與充分就業相符的 4.5%。

Evans 表示，從過去經驗看來，即使失業率跌至 4% 以下，通膨也不會因此竄升。

Evans 認為，在通膨長期高於 2% 前，Fed 沒有理由放棄寬鬆貨幣政策。他表示，「目前的經濟狀況與實際看見的情形完全不同，因此這要捨棄寬鬆政策似乎不太可能。」

十年期美債平衡通膨率 (10-Year Breakeven Inflation Rate) 圖片：Fred

Evans 週四表示，Fed 應該要採取額外的政策措施、讓市場相信決策者將採取一切措施來推動經濟，並使通膨走揚，

Evans 表示，要達成這項目標的最佳政策就是提供前瞻指引。近期，Fed 理事 Lael Brainard 和費城 Fed 分行總裁 Patrick Harker 皆支持 Fed 動用更強而有力的前瞻指引。

聯準會目前基準利率已降至零，Brainard 認為在 2% 通膨達標前，Fed 不應該將利率調至零以上。

本週二 (14 日) 聯準會理事 Brainard 亦曾表示，大流行病後的經濟復甦可能很難維持下去，聯準會可能得動用殖利率曲線控制等新政策工具，以協助促進經濟成長。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 也曾在 6 月時表示，Fed 目前並未考慮升息。

聖路易斯 Fed 分行總裁 James Bullard 則認為，目前 Fed 不需要承諾市場，他認為市場了解 Fed 需要將利率維持在零。

紐約 Fed 總裁威廉斯接受採訪時表示，Fed 短期內不需要新的前瞻指引。目前 Fed 的指引正在發揮效用。

Evans 說，貨幣政策必須為全美各地暴增的病例所帶來的經濟下行風險做好準備，他強調，最重要的是，只要通膨不失控，即使失業率下降，Fed 也將保持寬鬆。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 7 月 28 到 29 日召開為期兩天的利率會議，屆時可能會考慮發表前瞻指引。