非營利組織也適用！Fed擴大中小企業貸款計劃援助範圍

美國聯準會 (Fed) 週五 (17 日) 宣布，將中小企業貸款計劃 (Main Street Lending Program) 適用範圍拓展至非營利組織，向員工數 10 人以上的教育、醫療和社會服利組織開放貸款申請。

作為美國當地社區的核心機構，在疫情影響下，非營利組織可能因慈善捐款下滑而面臨財務困境。為緩解此情形，Fed 今日宣布放寬貸款申請限制，將非營利組織的最低就業門檻自 50 名員工降至 10 名，並放寬收入和營業利潤率等財務要求，以評估非營利組織的財務狀況

Fed 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 於聲明中表示，非營利組織為美國各地提供重要服務，雇用數百萬美國人民，在聽取意見後，Fed 決定調整部分做法，希望能在非常時期來支持這些組織，幫助它們執行重要任務。

根據美國勞工統計局 (BLS) 數據，全美非營利組織共僱用 1250 萬名美國人，約佔整體勞動力的 8%。

Fed 同時放寬其他原始標準，包含將申請貸款組織自 2017 年至 2019 年的非捐贈收入總額比重自 70% 降至 60%，以及 2019 年所需營業利潤率自 5% 降至 2%。

其他申請貸款條件包含非營利組織的營運時間必須至少 5 年，且獲得捐款不到 30 萬美元。

早在上月 15 日，Fed 便提議向非營利組織規劃貸款計劃，然而最初僅針對員工數 50 人以上的組織提供貸款，徵詢公眾意見後，決定將規模較小的非營利組織也納入。

Fed 的中小企業貸款計劃規模最高達 6000 億美元，旨在透過貸款為急需營運資金的中小企業提供充足流動性，參與計劃的企業員工數規定必須低於 1.5 萬人，或是年營收不超過 50 億美元。