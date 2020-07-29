IATA：航空業預期要到2024年才會恢復到疫情前水平

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球航空業帶來衝擊，國際航空運輸協會 (IATA) 最新發布報告預期，全球航空業的客運量要到 2024 年才會恢復到疫情前的水平，較先前預期的再推遲一年。

報告中指出，在今年 6 月份，全球客運量與去年同期相比下跌了 86.5%。不過稍微好於 5 月份的大跌 91.0%。IATA 表示，悲觀的復甦前景是基於一些近期趨勢，其中包含美國和發展中經濟體遏止疫情行動緩慢、商務旅遊前景疲弱、以及消費者信心不足。

報告中也指出：「隨著經濟復甦緩慢，企業持續承受財務壓力，企業商務旅行預算預期也將受到很大限制。調查也表明，視訊會議似乎已經取代了面對面的會議。」

此外，報告中也指出，休閒旅行有部分需求遭到壓抑，但是由於失業率上升以及對疫情的擔憂，消費者信心依然疲弱。在 6 月份的乘客調查中，約有 55% 的受調者並無計畫在 2020 年旅行。

IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 表示：「航空客運量在 4 月觸底，但上升趨勢非常薄弱。主要見到的是國內飛航旅遊，國際市場基本上依舊停滯。消費者信心低落，而且在世界許多地方，確診率仍在上升。這些跡象都表明，復甦期將會更長，給整體產業和全球經濟帶來更多痛苦。對於航空公司而言，這是一個壞消息，也表明政府需要持續採取援助措施。」

IATA 預計，2021 年旅客人數將較 2020 年的低迷增加 62%，但是與 2019 年相比，旅客人數仍將下跌近 30%。預計至少要到 2024 年才能完全恢復到 2019 年的水準。