〈美股盤後〉Fed維持零利率 瑞德西韋為多頭埋下火種 道瓊大漲逾500點

儘管美國今年首季 GDP 季增年率萎縮 4.8%，創金融海嘯以來最大跌幅，週三 (28 日) 吉利德明星藥「瑞德西韋」(Remdesivir) 試驗結果傳出佳音，為華爾街多頭埋下火種。

盤中時段聯準會宣布維持接近零利率的政策，亦提振華爾街信心，能源股扶搖直上，Alphabet 領科技股衝高，美股四大指數終場全面攀升。

美國聯準會 (Fed) 週三最新政策聲明表示，將維持利率接近為零的政策，承諾竭盡所能動用全部工具支撐經濟，應對新冠肺炎帶來的巨大風險。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 保證，在可預見的未來，現行政策仍將保留，並在必要時採取新措施。鮑爾稱：「我們仍在撲滅大火，我們仍在努力取勝，我們會在相當長的一段時間內達到目標。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 310 萬例，死亡數突破 21.9 萬例，美國迄今累計確診數超過 100 萬，死亡人數至少 5.8 萬。

美國國立過敏與傳染病研究院 (NAID) 主任佛奇 (Anthony Fauci) 博士，吉利德試驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)，在縮短康復時間方面有明顯、顯著的積極作用… 經證明的是一種可以阻止新冠病毒的藥物。

盤後時段，美國總統川普公開要求美國食品暨藥物管理局 (FDA) 加速批准瑞德西韋，激勵美股道瓊期貨續漲。

週三 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 532.31 點，或 2.21%，收 24,633.86 點。

標普 500 指數上漲 76.12 點，或 2.66%，收 2,939.51 點。

那斯達克指數上漲 306.98 點，或 3.57%，收 8,914.71 點。

費城半導體指數上漲 84.55 點，或 4.94%，收 1,797.76 點。

標普 11 大板塊僅公用事業和必需消費品 2 大板塊下跌。能源股領軍大漲、其次通訊服務和資訊科技板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎強勢反彈。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.53%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.28%；臉書 (FB-US) 暴漲 6.17%；Alphabet (GOOGL-US) 暴漲 8.89%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.49%。

道瓊 30 檔成分股多連袂收高。美國運通 (AXP-US) 暴漲 8.99%；VISA (V-US) 暴漲 6.15%

；波音 (BA-US) 暴漲 5.86%；迪士尼 (DIS-US) 暴漲 5.69%；埃克森美孚 (XOM-US) 暴漲 5.54%；雪佛龍 (CVX-US) 暴漲 5.24%。

費半成份股高歌猛進，僅 AMD 收黑。AMD (AMD-US) 下修全年財測，拖累其股價下跌 3.33%。

美光 (MU-US) 暴漲 9.98%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 7.77%；英特爾 (INTC-US) 上漲 5.19%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.89%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.44%。

台股 ADR 全面收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.26%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 5.20%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.44%。

焦點個股與財報消息

美國航空巨頭波音 (Boeing) 公布 2020 年第 1 季財報，Q1 大減 26%、淨虧損 6.4 億美元，宣布至少裁員 10%，該公司意外地自由現金流比預期還高，推動其股價暴漲 5.86% 至每股 139.00 美元。

週三 (29 日) 美股盤前吉列德科學 (GILD-US) 宣布停牌，停牌前吉利德科學表示，旗下的「瑞德西韋」新冠臨床試驗已達到正面的積極數據，瑞德西韋對接受 5 天療程的患者們有不小的治療潛力，週三早盤復牌後，其股價一路上升逾 11%，終場收漲 5.68% 至每股 83.14 美元。

Alphabet (GOOGL-US) 週二盤後公佈的財報優於市場預期，促使股價於週三 (29 日) 開盤一度漲逾 9%，拉動科技類股上揚，終場收漲 8.89% 至每股 1,342.18 美元。

經濟數據

美國 Q1 核心 PCE 物價指數季增年率報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.3%

美國 Q1 實質 GDP 季增年率初值報 -4.8%，預估 -3.7%，前值 2.1%

美國 Q1 消費者支出季增年率初值報 -7.6%，預估 -1.3%，前值 1.8%

美國 GDP 增長率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

白宮高級經濟顧問 Kevin Hassett 預計，美國第 2 季 GDP 在恐大跌 30％。高盛 (Goldman Sachs) 預計今年年中，美國失業率將自目前的 4.4％飆升至 15％。

吉利德明星藥「瑞德西韋」點燃的希望消弭了美國首季 GDP 利空消息。

Principal global Investors 全球投資策略師 Seema Shah 表示：「在此時真正推動市場的是有關潛在治療方法和疫苗的任何積極消息，因為這最終將改變遊戲規則，加上有關提前解禁封鎖措施的任何事情，將推動股市上漲。」

Aberdeen Standard Investments 全球高級經濟學家 James McCann 表示說：「聯準會聲明沒有新內容，明智的是，Fed 暫時停頓一下，以盤點確定他們已經做過的事情的影響。」