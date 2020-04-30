佛奇：瑞德西韋帶來不少好消息 樹立新冠護理治療新標準

週三 (29 日) 美國國立過敏與傳染病研究院 (NAID) 主任佛奇 (Anthony Fauci) 博士表示，吉利德 (GILD-US) 試驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」(Remdesivir) 在縮短病患康復時間方面有明顯、顯著的積極作用，經證明的是一種可以阻止新冠病毒的藥物。

美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 對此表示，吉利德試驗性藥物「瑞德西韋」(Remdesivir) 的試驗數據帶來相當不少好消息，並為新冠患者帶來新的護理治療標準。

佛奇稱：「瑞德西韋試驗數據帶來相當好的消息，樹立了新的護理治療標準，已經證明有一種藥物可以阻止這種病毒。」

美國國家衛生院 (NIH) 週三官網發布最新對照試驗數據，針對 1063 名新冠患者試驗結果顯示，瑞德西韋可加速患者康復時間和降低死亡率，服用瑞德西韋的患者平均康復時間為 11 天，死亡率為 8%，而服用安慰劑的患者為 15 天，死亡率為 11.6%。

美國國家衛生院公布，瑞德西韋可加速患者康復時間和降低死亡率 (圖片：NIH 官網)

吉列德科學 (GILD-US) 週三亦宣布「瑞德西韋」新冠臨床試驗已達到正面的積極數據，瑞德西韋對接受 5 天療程的患者有不小的治療潛力。

FDA 官員表示，FDA 一直在與吉利德進行持續性討論，以便盡快地、適當地向新冠患者提供瑞德西韋。

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，截至週三，全球新冠肺炎 (COVID-19) 染疫人數已達 310 多萬，至少造成 219611 人死亡，美國累計新冠確診超過 100 萬例，累計死亡達 58,968 例。