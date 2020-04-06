本週操盤筆記：OPEC+傳重談減產、Fed 3月會議紀要、南韓央行利率會議

本週操盤筆記 (0406-0410)

1. 傳 OPEC+ 將重談減產：

由於美國政府的介入，多家沙烏地阿拉伯當地媒體報導，OPEC 將可能於本週與俄羅斯召開視訊會議，重新討論穩定原油市場的積極方案。

據沙國媒體引述知情人士指出，沙烏地阿拉伯與俄羅斯可能於週四 (9 日) 召開會議，而沙國官方內部希望這次會議能順利達成減產共識，避免先前 3 月份減產協議破局後，造成油價大幅崩盤之場景重現。

而雖然 OPEC 與俄羅斯近期似乎又出現減產曙光，但亦有外媒引述 OPEC 官員話語表示，OPEC 若要與俄羅斯達成減產協議，美國方面也必須發揮積極作用，共同加入減產行列。

2.Fed 3 月利率會議紀要：

聯準會 (Fed) 已於 3 月份將基準利率降至 0%、並推出無限 QE 購債措施，以及史上第一次決議購買投等級公司債及 ETF，期待拉升已受到疫情嚴重衝擊的市場信心。

市場關注，Fed 3 月會議紀要估將更多的為 Fed 目前貨幣政策提供前瞻指引，令市場能更了解 Fed 貨幣政策走向，以及 Fed 對當前美國經濟之展望。

3. 南韓央行 4 月利率會議：

週四 (9 日) 南韓央行 (BOK) 將召開 4 月利率會議，市場預期，南韓央行將於本次會議維持利率在歷史低點的 0.75% 不變，因南韓央行甫於 3 月 16 日緊急降息 2 碼，將基準利率降至 0.75%。

另外，南韓央行也已於 3 月 26 日宣布啟動為期 3 個月的無上限 QE 購債，南韓央行表示，向金融業提供無限量流動性的目的，在於幫助最大程度地減少武漢肺炎 (COVID-19) 疫情造成的經濟影響，並消除金融市場的不確定性。

主流市場經濟學家意見認為，南韓央行本週召開的 4 月利率會議，將維持既有的貨幣政策方向不變，因上述低利率與 QE 政策才剛推出不久，央行也需要時間觀察貨幣政策的傳導效應。

4. 美國 3 月 CPI、PPI 數據：

由於肺炎疫情在美國高速擴張，也為美國經濟帶來了巨大打擊，再加上油價大跌的拖累，市場預期，美國 3 月 CPI、PPI 數據將呈現「雙降」，且跌幅將會相當劇烈。

市場經濟學家分析，在疫情與油價的雙重打擊下，美國的通膨前景已越來越疲軟，若狀況持續未能好轉，那麼美國甚至有重新跌入通縮之疑慮存在。