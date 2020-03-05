疫情四面楚歌 OPEC減產拉油價的力量越來越有限

武漢肺炎 (COVID-19) 持續影響全球，而石油輸出國組織 (OPEC+) 也在本週緊急召集會議，但彷彿難以應對這隻黑天鵝，除了需求危機外，供給端面臨到的減產問題，也是一大困難。

據調研機構 IHS Markit 預估，2020 年第一季的石油需求每天估將減少 380 萬桶，減幅比 2009 年初的水平還要大，甚至還預計 2020 年將出現年增率下跌之現象，這是極為罕見的情況。

目前全球對於疫情嚴正以待，中國不斷推出巨型的財政政策以及降息來支撐目前可能造成的經濟的危機，美國亦緊急降息以維持金融市場的流動性，經濟不穩情勢出現下，也趨使 OPEC+ 召開了緊急會議。

沙烏地阿拉伯目前正敦促 OPEC 進一步減產，預計每天再減少超過 100 萬桶的供給，而截至目前，自願減產和其他措施已使 OPEC 的原油產量下降到 2 月每天不足 2800 萬桶，但是 OPEC 的減產努力，卻只能勉強將現在布蘭特原油 (Brent) 勉強撐在每桶 50 美元附近。

OPEC 原油產能占全球之比重 (圖: Bloomberg)

另一方面，OPEC 內部也一直存在明顯問題，便是其中的 4 大產油國科威特、俄羅斯、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國佔原油產量的 7 成，因此在減產協議的 20 個成員國中，這 4 國家減產是影響供給關鍵；另外，若以 OPEC+ 來看，俄羅斯則也常常是減產的阻礙，俄羅斯拒絕了今年進一步的減產協議。

除了減產問題外，據美國能源資訊管理局 (EIA) 數據揭露，截至 1 月為止 OPEC+ 合計減產的 560 萬桶原油，已約當等於煉油廠們全年的 7% 吞吐量。

市場分析，事實上目前 OPEC 的減產力道已是非常龐大，若 OPEC 再進一步減產，願意再每天減少超過 100 萬桶的原油供給，但即使這每日 100 萬桶原油能順利轉移至備用產能，對油價的提振效果恐怕也仍未可知。

藍：OPEC 備用產能 黑：OPEC 減產產量 灰：非 OPEC 減產產量 (圖: Bloomberg)

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