沙俄歧見仍嚴重 OPEC+減產會議傳將推遲

石油輸出國家組織與其他主要產油國（OPEC+），原定 6 日召開緊急會議，挽救全球重挫的油價，但俄羅斯及沙烏地阿拉伯雙方歧見仍存，消息人士指出，為爭取更多時間磋商，這場會議恐怕周一無發登場，很可能延後至 8 日或 9 日舉行。

沙俄發動油價戰，已導致國際油價第 1 季崩跌 66%，創下史上最大單季跌幅。但上週五 (3 日) 傳出傳出 OPEC + 將在 6 日開會討論減產後，國際油價 2 天暴漲 40%。

根據《彭博》及《路透》報導，一名知情人士表示，OPEC + 原定 6 日舉行視訊會議，討論日產量削減多達千萬桶事宜，但目前仍需更充裕的時間協商，可能必須延後，不過消息人士強調，會議仍會在接下來幾天召開，並非告吹。

俄羅斯總統普亭 3 日表示有意減產，但批評沙國增產及原油補貼，才是導致油價重挫的主因，將遲遲無法達成協議的禍首指向沙國。

對此說法，外交部長紹德親王 4 日反駁「「完全偏離事實」；沙國能源部長阿齊茲親王也抨擊，是俄羅斯先對放話參與國放棄了減產承諾，才導致各國透過增產來彌補虧損。兩國持續透過媒體互相嗆聲，顯示歧見仍嚴重。

國際能源總署（IEA）指出，疫情恐造成全球原油消耗銳減四分之一，約每日 300 萬桶，就算達成日減 1000 萬桶，第二季庫存仍日增 1500 萬桶，「全球原油市場仍面臨龐大壓力」。敦促 OPEC 實質領袖沙國及 G20 商議更廣泛方式，穩定「正在崩潰的」全球經濟。

