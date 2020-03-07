〈分析〉俄國在賭什麼？OPEC與盟國談判破局 油價恐下探30美元！

為穩定油價，OPEC 與盟國週五討論擴大減產協議，但因俄國反對擴大減產而協商破裂，原油收挫近 3 年來最低價。

雖然 OPEC 週四提議擴大每日減產 150 萬桶，由 OPEC 承擔其中 100 萬桶，另外 OPEC + 承擔擴大減產 50 萬桶，但此協議在隔日遭以俄國為首的 OPEC + 拒絕，會議在沒有達成任何決議時結束，且俄國能源部長宣布，OPEC + 與 OPEC 間不再有任何產量協議，「自 4 月 1 日起俄國與非 OPEC 國家不必進行任何減產。」

現行 OPEC + 協議為每日減產 170 萬桶 (根據 2018 年 10 月的基準)，預定今年 3 月底到期，OPEC 也提議將此協議延長至今年年底，同樣遭俄國拒絕。

分析師認為，俄國拒絕是因為篤定價格再繼續下探後，美國頁岩油生廠商將不堪負荷而減產，最終離開市場。在武漢肺炎 (COVID-19) 衝擊需求之際，OPEC + 也不願協助減產以穩定市場，WTI 原油價格恐怕朝每桶 30 美元邁進。

Wood Mackenzie 宏觀油業副總裁 Ann-Louise Hittle 週五評論，「今日的結果重擊了市場心理，一如油價深度下挫呈現那樣。一旦 OPEC + 現行的減產協議在 3 月底到期，『無限生產』將如魑魅魍魎般纏住市場。」

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 認為，雙方談判破裂是「最糟糕的情況。這是典型理論，一方退讓、雙方受惠，但兩方硬槓，全盤皆輸。」

「俄國顯然打賭，價格暴跌的話美國生產商也會撐不住，產量自然會下降，如此將能重建其主宰地位。但這一招在 2014 年的時候沒有成功，當年 OPEC 和俄國決定捍衛市場份額而不管價格，結果只有讓美國生產商此後更有效率。」

EIA 數據顯示，截至 2 月 28 日當週，美國原油總產量攀升至每日 1310 萬桶，刷下新高紀錄。

荷蘭合作銀行（Rabobank）大宗商品策略師 Ryan Fitzmaurice 表示，即使在最近油價下跌之前，美國頁岩油和天然氣鑽探商就已經承受著嚴重的財務壓力。「由於債務水位高、缺乏自由現金流產生，加上投資者對能源產業的情緒極差，整個探勘和生產產業目前的股價都接近或已經是歷史低點。」

因此，Fitzmaurice 認為，俄國可能想「咬牙撐一段低價苦日子，就為了給美國頁岩油產業致命的最後一擊。」

然而，獨立能源專家 Anas Alhajji 認為，就算俄國真的這麼想，此舉也不合邏輯，因為許多頁岩油生產商都有避險，這可以降低價格不利波動的風險。

「如果他們破產了，反而可以無債一身輕的更強勁的重返市場。」

需求端衝擊

因疫情打擊，石油需求端遭受前所未有的破壞，IHS Markit 預期第一季會是有史以來全球石油需求量下降最多的一次，估計第一季全球石油需求每日 9600 萬桶，較去年同期減少 380 萬桶。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，就算 OPEC 與 OPEC + 達成協議，每日減產 150 萬桶，這也只能解決因疫情引起的部分需求破壞，但中國需求下降、全球航空飛行減少、大眾居家辦公減少開車，致使汽油量下降，還有整體經濟活動下降... 這些導致每日需求流失超過 400 萬桶。」

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「現在還沒絕望，但如果下一回正式會議 (6 月 9-10 日在維也納) 之前，OPEC + 都不做點什麼的話，油價恐怕真的會下墜至 30 美元。」

他認為，OPEC + 應該會持續協商，甚至可能週六協商，如果這個週末 OPEC + 還沒回心轉意，價格就可能邁向每桶 30 多美元區段，但應該會在 35 美元以上，「但在我們得到 OPEC + 更進一步消息前，這一切都只是猜測。」

Williams 預期 5 月前價格可能難以大幅回升，且倘若美國和歐洲經濟因疫情嚴重受挫，恐怕油價到 5 月也難以回血。

Steeves 認為，如果俄國不點頭，且疫情再持續壓抑需求，「油價恐怕不是下跌到 30 多美元而已，WTI 原油恐怕會測試 2016 年的低點 26.05 美元。」

「近期有跡象表明，中國新增病例減少，但疫情是否達高峰期尚不確定，可能要等西方國家也證實此點，波動才會減弱。」

「昔日霸主 OPEC 已不再是全球石油市場的驅動力，但顯然他們還是有影響力，只是不幸的是，OPEC 與盟國的破裂恐怕會進一步削弱其市場力量。」