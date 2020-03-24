一文看懂：Fed推出的「殺手級新工具」有哪些？

週一 (23 日) 聯準會召開本月第三度緊急會議，並火力全開公布一系列前所未有積極市場干預措施，包括無限量化寬鬆 (QE)、新融資計畫和三大借貸機制。

聯準會週一發表聲明寫道：「聯準會將致力於使用全部工具來支持家庭、企業和美國經濟。」

聯準會呼籲：「政府與民間都必須採取積極行動，抑制失業與所得下滑的惡化，在動蕩情勢緩和之後，讓經濟迅速恢復。」

聯準會公布新措施如下：

措施一：無限 QE

聯準會週一宣布暫停上週 7000 億美元購債計畫，購債規模遠超過，QE 將不設上限，寬鬆規模超過金融海嘯時期。本週將購買 3750 億美元美國公債與 2500 億美元房貸抵押證券 (MBS)。

措施二：新融資計畫

聯準會週一推出規模高達 3000 億美元新融資計畫，支持企業主、消費者及企業取得信貸資金。

聯準會還提到，將很快將宣布中小企業直接貸款計畫 (Main Street Business Lending Program)，直接提供貸款給疫情受災企業。

措施三：重磅推出殺手級新工具：PMCCF 與 SMCCP

根據《聯邦儲備法案》，聯準會是不能購買 ETF、公司債等資產，然而，兩項新工具 PMCCF 與 SMCCP 可給出解套。

聯準會與美國財政部合作，成立「特殊目的機構」(SPV)，透過 PMCCF、SMCC 和先前宣布的「商業票據融資機制」(CPFF)，將公司債納入其資產負債表，直接援助美國企業。兩大流動性新機制將於 2020 年 9 月 30 日截止使用。

PMCCF 為一級企業信貸融資工具，可以支持新發債券和貸款融資，目標對象是投資級企業，提供 4 年的過渡性融資。

SMCCP 為二級企業信貸融資工具，主要購買投資級企業發行的二級市場債券，同時購買在美國上市、投資範圍是美國投資級債券的交易所交易基金 (ETF)。

措施四：定期資產支持貸款機制 (TALF)

TALF 向資產擔保證券 (ABS) 發行者提供融資，促進發放信用卡貸款、學貸、車貸，企業信貸有關等消費者債務證券，這是金融危機時期曾使用過的借貸機制。

措施五：擴大商業票據融資機制

為緩解企業信貸狀況，聯準會擴大其商業票據融資計畫，除了調降價格之外，還將高質量的免稅商業票據納入範圍。

華爾街分析

Ameriprise Financial Services 首席經濟學家 Russell Price 表示：「這是 Fed 火箭筒時刻，這是聯準會將不惜一切代價的時刻，向金融市場和投資者發出的一個訊號，表明 Fed 將提供一切必要的流動性，以支撐經濟度過這段時期。」

MUFG Union Bank 首席金融經濟學家 Chris Rupkey 表示：「聯準會政策正轉向更高的方向努力，試圖幫助支撐看似正處於自由落體的經濟… 聯準會不僅成為最後的貸款人，還是最後的買家」

一些市場分析師表示，聯準會這些舉措都無法改變根本性的問題，因為真正的問題不在於流動性，而在於償付能力。失業的人不需要貸款，他們需要的是工作，小型企業不需要貸款，他們需要的是客戶。