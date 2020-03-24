美刺激法案再度卡關 民主黨推2.5兆新方案

規模高達 2 兆的美國財政經濟刺激法案週一 (23 日) 再度卡關，以 49 票同意對 46 票反對 (未達 60 票門檻) 闖關失敗，民主黨與共和黨表示將持續談判以達成協議，與此同時，民主黨宣布要推出自家版的 2.5 兆新刺激計畫。

美國財政經濟刺激法案週一再度卡關，癥結點在於民主黨和共和黨之間存在重大分歧。

眾議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 抨擊民主黨，企圖添加與疫情無關痛癢的事項。民主黨則批評共和黨的提案為體質不良的企業提供 5000 億美元資金，而且不附任何條件，這將沒有足夠監管措施。

在民主黨、共和黨第二次談判失敗後，參議院少數黨、民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，他將和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 再次會談，希望今日達成協議。

梅努欽週一 (23 日) 早前樂觀表示，美國國會非常接近完成一項財政計劃，有望在今日達成。然而，截稿前，參議院仍未達成共識。

梅努欽表示：「我們正使用所擁有的一些資金，但今天需要國會批准更多資金，以便我們能夠向前邁進，並支持美國勞工與美國經濟。」

正當兩黨持續談判以達成協議同時，眾議院議佩洛西 (Nancy Pelosi) 週一表示，民主黨將推新的防疫刺激計畫。

民主黨版的新刺激方案規模將超過 2.5 兆美元，將重點放在美國勞工健康、薪資和福祉，包括每人 1500 美元、向小型企業提供了 5000 億美元補助和無息貸款、強化失業保險等。