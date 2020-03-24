波音獲高盛上調評級 股價跌深回彈11%

為了防堵疫情擴散，波音 (BA-US) 週一 (23 日) 宣布從 3 月 25 日開始，將暫時關閉西雅圖普及特海灣 (Puget Sound) 地區的工廠 14 天，西雅圖為美國疫情重災區之一。

然而剛宣布關閉工廠的波音，週一股價卻大漲 11.17%，以每股 105.62 美元作收。

波音股價走勢 (圖片: INVESTING)

高盛分析師 Noah Poponak 於週日 (22 日) 上調波音的股票評級，由「中性」調升至「買入」。雖然他將波音目標價由每股 256 美元，下調至每股 173 美元，波音的潛在漲幅仍高達 63%。

Poponak 認為，目前波音的流動性尚屬充足，能夠因應 2020 年大規模的現金流出。一旦疫情緩和，旅遊的需求將迅速恢復，航空業仍是長期成長的市場。

上週六 (21 日) 波音南卡羅來納州 787 夢幻客機工廠生產線傳出第一起確診員工不幸身亡，令波音強烈審慎評估工廠的員工安全與健康，週一 (23 日) 波音決議關閉廠房以進行徹底消毒清潔。

波音執行長 Dave Calhoun 透過公司新聞稿說：「為了保護我們的員工和他們生活的社區，關閉工廠的這項措施是必要的」

執行長表示，那些無法遠距上班的員工，將予以 10 天的帶薪休假，Calhoun 補充道：「我們會持續評估局勢，並始終將員工、客戶和供應鏈擺在首位」

疫情重創全球航空業，自武漢肺炎 (Covid-19) 疫情爆發以來，波音股價下跌超過 70%，更從 2019 年的高點下滑了 80% 左右，遠遜於同期標普的下跌 30%。波音上週五宣布暫停派息與股票回購計劃，直至另行通知。

面臨迫在眉睫的流動性緊縮危機，波音於上週二 (17 日) 亦呼籲美國政府，向陷入困境的美國航空業提供 600 億美元援助。

截至目前為止波音已有 32 名員工確診。