美銀：我們正式宣布 美國經濟已陷入衰退

美國銀行 (BOA) 週四 (19 日) 警示投資者，武漢肺炎疫情引發的經濟衰退是無法避免的… 美國經濟衰退已經出現了。

美國銀行美國經濟學家 Michelle Meyer 發布最新一份報告寫道：「跟隨世界其他地區的腳步，我們正式宣布，美國經濟已陷入衰退… 工作將流失、財富將被摧毀、信心將備受打擊。」

美國勞工部於週四 (19 日) 公布，截至 3 月 14 日當週的初請失業金人數，報 28.1 萬人，較前值 21.1 萬人大幅攀升，顯示經濟數據透露衰退端倪。

美銀預計，美國失業率將倍增，第二季每月將減少大約 100 萬個工作，總計將減少約 350 萬個。美國第二季國內生產毛額 (GDP) 將大幅下滑 12%，全年 GDP 將下滑 0.8%。

截止目前，眾多投行都發出跟美銀類似分析。德意志銀行週三預測，由於全球嚴重衰退，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 可能下降 13%。

摩根大通週三調降預期，美國本季可能下降 4%，第二季下降 14%，全年可能下降 1.5%。「新債王」之稱的 DoubleLine 行政總裁岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 則預估，美國有九成機率將在今年底前進入衰退。

就連美國總統川普週一都坦言：「最糟糕的情況是，疫情可能要到 7 月、8 月或更晚些時候才會結束… 美國可能正步入經濟衰退。」

Michelle Meyer 週四呼籲，美國政府提出積極的方針，不應設定刺激規模的上限。