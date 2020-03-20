川普政府擬發全民現金 四口之家可領9萬台幣

川普政府計畫推兆美元經濟刺激方案，以減解武漢肺炎危機，目前白宮與美國兩黨國會領袖正密切討論發放總額 5000 億美元的全民支票，每位成人將獲 1000 美元，每個兒童 500 美元的支票。

美國武漢疫情 (Covid-19) 持續蔓延，確診與死亡數持續攀升之外，市場動盪不安。美國勞工部於週四 (19 日) 公佈截至 3 月 14 日當週的初請失業金人數，報 28.1 萬人，較前值 21.1 萬人大幅攀升，顯示經濟數據也開始透露衰退端倪。

川普政府計畫推出兆美元經濟刺激方案，美國財政部長梅努欽週四透露了全民救濟金的計劃的細節

梅努欽表示，白宮正與雙方國會領袖討論，計畫對美國人民直接支付 5000 億美元支票，這筆全民紓困現錢將分成兩大部分。

梅努欽表示：「第一個是為每人發放 1000 美元 (約台幣 3 萬)，每位孩童 500 美元 (約台幣 1.5 萬)… 所以對一家四口來說，那是 3000 美元 (約台幣 9 萬) 救濟金。」

梅努欽稱：「一旦美國國會通過之後，我們將在三週內完成發放。然後，六週後，若川普總統仍認為國家緊急狀況未除，我們將再提供 3000 美元。」

除此之外，梅努欽還提到其他紓困提案，計畫為小型企業撥款 3000 億美元，提供貸款減免。

此外，聯準會 (Fed) 還將提供 2000 億美元用於更多的機制，以及向航空和其他受金融危機影響的關鍵產業提供抵押貸款。

然而，這些刺激計畫內容仍有變數，可能會遭到美國國會反對。參議院少數黨領袖舒默 (Charles Schumer) 週三在眾議院表示，發送一兩次支票是不足以援助那些失業者。

他建議，擴大和改善失業保險才能持續更長的保護期，為美國人提供更大的安全網。