〈美股盤後〉9月降息預期升溫 股債齊揚 標普那指續登新高

市場對聯準會 (Fed) 下月啟動降息的預期持續升溫，美股主指週三 (13 日) 齊揚向上，標普升 0.32%，連續第二日創下收盤新高，那斯達克指數微漲 0.1%，同樣創下收盤新高，美債殖利率隨美元同步下滑。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，美國可能進入一系列降息周期，並從 9 月降息 2 碼開始，而且以各種模型來看，它都表明「我們可能應該降息 150 到 175 個基點 (6 碼到 7 碼)」。

貝森特指出，若聯準會在上次會議時已掌握會後兩天才公布的就業市場下修數據，或許會選擇降息。

聯準會利率觀察工具顯示，交易員押注降息 1 碼 (25 個基點) 的機率已攀升至 99%，較前一日的 91.4% 顯著增加。

不過，交易員對 9 月一次降息 2 碼的預期有所降溫，潛在的聯準會主席提名人、前聖路易聯準銀行總裁布拉德淡化這種可能性，稱此舉會釋放恐慌訊號。另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克則繼續反對過早降息，認為勞動市場仍然穩健，聯準會需耐心等待。

美國總統川普則透露，可能會「稍早」宣布鮑爾的接班人選，目前名單已縮小至三至四人。

美股週三 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 463.66 點，或 1.04%，收 44,922.27 點。

那斯達克指數上漲 31.236 點，或 0.14%，收 21,713.14 點。

S&P 500 指數上漲 20.82 點，或 0.32%，收 6,466.58 點。

費城半導體指數上漲 52.52 點，或 0.90%，收 5,892.61 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 67.77 點，或 0.44%，收 15,397.00 點。

標普 11 大板塊普遍上漲，材料 (+1.69%)、醫療保健 (+1.58%) 及非必需消費品 (+1.29%) 領漲。通訊服務、必需消費品與資訊科技小幅回落 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 下跌 1.26%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.60%；Alphabet (GOOG-US) 跌 0.55%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.39%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.14%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.99% ；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.71%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 走弱 0.85% 至每股 181.54 美元，貝森特透露，美國允許輝達與超微恢復對中國銷售低階 AI 晶片並抽成 15% 收入的協議，可能成為其他公司的參考模式

美國晶片設備龍頭應材 (AMAT-US) 微升 0.82% 至每股 190 美元，應材遭中國競爭對手北京屹唐半導體控告竊取商業機密，凸顯美中科技戰升溫。

雲端 AI 服務商 CoreWeave (CRWV-US) 下殺 20.83% 至每股 117.76 美元，寫下自美國 IPO 以來最糟單日紀錄，該公司財測不佳，反映 AI 資料中心擴張壓縮利潤。

特斯拉擬招聘人員在紐約市測試駕駛輔助系統，顯示可能拓展叫車服務至該市。特斯拉 (TSLA-US) 收低 0.47% 至每股 339.38 美元。

新掛牌的加密貨幣交易所 Bullish (BLSH-US) 首日開盤報 90 美元，較 37 美元的 IPO 價高出 143%，盤中一度衝上 118 美元，收在每股 68 美元。此次 IPO 共發行 3,000 萬股，籌資金額超過 11 億美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 喜升 1.39% 至每股 224.54 美元。對手雜貨配送公司 Maplebear (Instacart) (CART-US) 慘跌超 11%。DoorDash (DASH-US) 挫低 3.83% 至每股 254.20 美元。

亞馬遜計畫年底前將當日生鮮配送擴至 2300 座城市，超過現有規模一倍以上，這項新服務意在進一步鞏固其在食品配送市場的地位。

思科 (CSCO-US) 收低 1.56%，盤後股價續跌超 2%。思科週三盤後公布財報強勁，第四季非 GAAP 每股盈餘達 0.99 美元，優於市場預期；營收為 146.7 億美元，年增 7.6%。

華爾街分析

貝爾德投資策略師 Ross Mayfield 表示，今年美股第二季財報季表現亮眼，也是推升市場的關鍵因素之一。雖然近期財報公布的節奏放緩，但下週將迎來多家大型零售商的業績發布。

瑞銀財富管理預測，聯準會將自 9 月起連續 4 次會議每次降息 1 碼，至 2026 年 1 月合計降息 4 碼 (100 個基點)。

貝萊德投資長 Rick Rieder 表示，雖然最新通膨數據略高於前幾個月，但仍低於市場擔憂水準，核心通膨降溫趨勢令人鼓舞。他認為 9 月降息 2 碼可使利率更貼近長期通膨預期，並配合多產業的生產力提升。

City Index 分析師 Fawad Razaqzada 指出，關稅成本仍由企業吸收，未轉嫁至消費者，為聯準會政策轉向留出空間而不致引發通膨風險。