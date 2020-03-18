金融海嘯時期工具出動！Fed重啟商業票據融資機制

聯準會 (Fed) 週二 (17 日) 宣布啟動「商業票據市場融資機制」 (CPFF) ，為企業提供「無抵押品」的短期流動性，緩解武漢疫情對市場造成的壓力，這是 2008 年金融海嘯時代曾部署的特別信貸工具。

聯準會 (Fed) 週二發表聲明，為緩解武漢肺炎疫情影響，支持家庭和企業信貸的流動性，經美國財政部長的批准下，建立商業票據融資機制 (CPFF)。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示：「CPFF 幫助美國企業在這個充滿挑戰的時期內管理其財務狀況。財政部動用匯率穩定基金的工具，提供 100 億美元資本，紐約 Fed 將根據抵押品和其他擔保，向符合條件的發行者收取利率和費用。」

聯準會在聲明提到，受到武漢肺炎疫情影響，企業和家庭面臨更大的不確定性，商業票據市場近期承受相當大的壓力。

Fed 解釋：CPFF 將透過「特殊目的機構」(SPV) 向美國商業票據發行者提供流動性支持，SPV 將直接從符合條件的企業，購買信用評級為 A1/P1 的無擔保和資產支援的商業票據，除非延期，這項機制將於明年 3 月 17 日終止。

換言之，這代表如果企業短期債務評級跌至 A+ 以下 (或者穆迪 A1 級以下)，將無法加入這項計劃。

註：商業票據融資機制 (Commercial Paper Facility) 是一無擔保，由透過企業發行的短期債務金融工具，這是 2008 年「金融海嘯」時曾使用的手段。聯準會透過購入公司發行的商業票據，為企業提供短期流動性，商業票據融資機制將以 3 個月隔夜互換交換固定利率 (Overnight Indexed Swap，OIS) 為基準，另加 200 個基點，作為融資利率。

華爾街市場人士認為，聯準會 (Fed) 本月動作頻頻，表明美國現在正面臨系統性風險危機，看看聯準會所剩不多的彈藥，也許正如前聯準會主席葉倫 (Janet Yellen) 二月暗示，聯準會可能將不得不在下一次危機中購買股票。