美USTR同意豁免蘋果Apple Watch關稅

週一 (23 日) 美國貿易代表署 (USTR) 已批准蘋果 (AAPL-US) 智慧手錶 Apple Watch 的關稅豁免申請，意味著由中國進口 Apple Watch 成品不再需要繳納 7.5% 的關稅。

USTR 網站上公開一封標註日期為上週五 (20 日) 批准的申請文件，內容為蘋果的 Apple Watch 關稅豁免申請。

Apple Watch 在去年 9 月就已被 USTR 列入所謂的「4A 名單」（List 4a），此名單針對中國製產品徵收 15% 關稅，對象大多為電子產品，包括智慧手機、健身追蹤器、數位相機、筆電和平板等。

而今年 2 月，美國總統川普將 4A 名單中的商品關稅下調為 7.5%。

蘋果在去年秋天提交的文件中表示，Apple Watch 和中國工業項目沒有關聯，也不具備重要的戰略性質，僅是一款電子消費品。

此外，蘋果還表示目前也尚未找到能取代的零件來源，以滿足美國消費者對 Apple Watch 的需求。

蘋果表示，除了 Apple Watch 以外，也為 HomePod 喇叭、AirPods 耳機和 iMac 電腦等其他產品申請關稅豁免，同時也申請了 iPhone 零組件的關稅豁免。去年 12 月，蘋果公司的 iPhone 智慧手機已經獲得 USTR 豁免關稅。

蘋果發言人表示，對此消息並無更多補充說明。