本週操盤筆記(0127-0201)：Fed利率會議、美Q4 GDP、蘋果財報

本週操盤筆記 (0127-0201)

1.Fed 1 月利率會議：

本週四 (30 日) 聯準會 (Fed) 將公布 1 月份利率決議，市場預期，Fed 將繼續維持利率在當前的 1.50%-1.75% 水平不變，Fed 將繼續觀察去年降息三碼之後的降息傳導效果。

展望 Fed 上半年的利率動向，據 CME FedWatch 數據顯示，目前市場預期 Fed 在上半年維持當前利率水平的機率為 63.0%，而下半年再降息之機率則達 67.7%。

而根據上月 Fed 會後釋出的會議紀要顯示，與會官員仍對低通膨和經濟下行風險保持警惕，而多數官員認為，只要美國經濟數據保持穩定，2020 年利率可能會全年按兵不動。

2. 美國 Q4 GDP 成長率：

週四 (30 日) 美國將公布 Q4 實質 GDP 季增年率初值，市場預期，Q4 GDP 季增年率將達 2.2%，而 2019 全年 GDP 年增率則可能落在 2.3%，比 2018 年 2.9% 進一步放緩。

而展望 2020 年美國 GDP 成長率，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 近日表示，在美中貿易協議與 Fed 寬鬆政策的幫助之下，2020 年美國 GDP 應成長至少 3%。

值得注意的是，雖然白宮喊出 2020 年經濟成長 3%，但國際貨幣基金組織 (IMF) 在近日發表的《世界經濟展望更新報告》中預測，2020 年美國經濟將再放緩至年增成長 2.0%、2021 年更放緩至 1.7%。

3. 美股重磅財報週來襲：

本週美股財報發布將進入重磅級的財報深水區，包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾 (INTC-US)、特斯拉 (TSLA-US)、FaceBook (FB-US)、AMD (AMD-US)、賽靈思 (XLNX-US) 等重磅級個股將公布財報。

市場尤其關注蘋果、微軟、亞馬遜 3 檔重要個股之財報表現，市場預期，蘋果上季營收可望受惠 iPhone 11 大賣而再創新高，另外，市場分析師亦高度關注蘋果在 5G、大中華市場、穿戴市場等三大領域的展望看法。

據 FactSet 調研華爾街預期，市場估計蘋果 Q4 營收將落在 884.5 億美元，估創單季新高，每股盈餘 (EPS) 則估計落在每股 4.54 美元，與 2018 年同期的 4.18 美元相比，年增率達 8.6%。

4. 中國 1 月官方製造業 PMI：

週五 (31 日) 中國將公布 1 月官方製造業 PMI，市場預期，受到春節的季節性因素以及武漢肺炎之衝擊，1 月官方製造業 PMI 將小幅回落至 50.0，力守 50 的景氣分水線。

而中國近期爆發的武漢肺炎，恐怕將在開春後廣泛衝擊中國經濟，信評機構標普 (Standard & Poor's) 即預估，開春後中國經濟可能因為武漢肺炎造成供應鏈與即時生產線停擺，而若產線停擺的負面效果外溢、導致中國消費支出下降 10%，整體 GDP 成長率即可能下滑 1.2 個百分點。