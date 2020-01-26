〈武漢肺炎疫情升溫〉武漢肺炎新增688例 死亡累計56人 旅行社全數暫停出團

中國衛生健康委員會週日 (26 日) 公佈新型冠狀病毒最新感染人數，截至 1 月 25 日 0～24 時，中國通報新增確診病例 688 例，新增重症病例 87 例，新增死亡病例 15 例，新增治癒出院病例 11 例，新增疑似病例 1309 例。

資料來源: 中國衛生健康委員會, 鉅亨網製表

截至 1 月 25 日 24 時，中國官方累計報告確診病例 1975 例，其中，重症病例 324 例。目前累計死亡人數達 56 人，累計治癒出院人數 49 人。現有疑似病例達 2684 人，此外有 21556 人正接受觀察。

其中，疫情影響最嚴重的湖北省，已累計通報新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例 1052 例，重症病例 129 例，死亡人數達 52 人。

為防止疫情快速蔓延，中國旅行社協會公布消息，自 1 月 25 日起全中國的旅行社及網路旅遊企業暫停組團旅遊，及銷售「機票＋酒店」產品。已出團的旅遊團，可依合約繼續旅程。

至於在國際疫情通報數字方面，泰國 4 例，日本 2 例，韓國 3 例 (含 26 日通報新增例)，美國 2 例，越南 2 例，新加坡 3 例，馬來西亞 3 例，尼泊爾 1 例，法國 3 例，澳大利亞 1 例。

此外，為了嚴防 SARS、新型冠狀病毒類似案例一再發生，中國官方開始大規模檢查中國各地市場是否有違法販售野生動物。目前已有部份省份關閉有問題的活禽交易市場、據點，及攤商，並銷毀違法販售野豬肉、野雞，及野生動物。

