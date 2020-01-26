〈武漢肺炎疫情升溫〉韓國加入撤僑行列 中國官方證實愛滋病疫苗可控制病情

週日 (26 日) 韓聯社報導指出，韓國國務總理李洛淵在召開武漢肺炎相關會議時表示，決定進行包機作業從武漢撤僑。此外，韓國駐武漢大使館已暫時關閉簽證業務，恢復時間另行通知。

韓國駐武漢大使已初步徵詢居留當地的 500 多名韓國公民及留學生的回國意願。韓國政府正在訂定他們回國後的防疫因應對策，目前在武漢的韓國公民中沒有出現確診或疑似感染武漢肺炎的病例。

截至 26 日上午，韓國已確診 3 例武漢肺炎病例，最新確診的韓國籍公民之前曾在武漢居住。

愛滋疫苗可抗武漢肺炎?

北京衞生健康委員會今日證實，一款抗愛滋病的藥物 (中國名稱: 克力芝 - 洛匹那韋 / 利托那韋) 對治療新型冠狀病毒有療效，可使病情受到控制並好轉，而有關藥物在北京有庫存。

此外，美國休士頓 Baylor College of Medicine 教授 Peter Hotez 表示，該醫學院正與美國紐約血液中心及上海復旦大學合作開發相關克制新型冠狀病毒肺炎疫苗。他表示疫苗研發是一個漫長的過程，我們不清楚能否在疫情結束前找到疫苗。

而南華早報報導，美國 US National Institutes of Health 也開始研發抗新型冠狀病毒肺炎疫苗，研究所所長 Anthony Fauci 對媒體表示，相關工作已經開始，有機會在 3 個月後進入人體第一試驗階段。

同時，根據香港特區政府新聞公報，香港特首林鄭月娥表示，已致函中國國務院，希望相關單位能在供應香港口罩方面提供協助。

