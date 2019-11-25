本週操盤筆記(1125-1129)：美Q3 GDP修正值、Fed褐皮書、南韓利率會議

本週操盤筆記 (1125-1129)

1. 美國 Q3 GDP 修正值：

週三 (27 日) 美國將公布 Q3 GDP 修正值，市場預期，美國 Q3 GDP 季增年率修正值將持平於初值的 1.9%，估將進一步確認美國經濟目前仍是表現強勁。

而本週美國將展開「黑色星期五」購物季，但經濟學家們卻不認為今年購物季能為美國 GDP 進一步加添成長動能，據亞特蘭大 Fed 數據預期，美國 Q4 實質 GDP 季增年率估僅能成長 0.4%，大幅低於去年 Q4 成長 2.6% 之表現。

2. Fed 經濟褐皮書：

週四 (28 日) Fed 將公布經濟褐皮書，針對各個 Fed 分行所管轄區域之經濟活動提供全面性的評估報告，而 FOMC 官員也將會經濟褐皮書之概況，納入制定貨幣政策的考量當中。

而以近期多位 Fed 官員的談話來看，官員們的論調皆與 10 月份利率會議之會後聲明相去不遠，官員們普遍認為，年內 Fed 已無降息之空間，因 Fed 在經歷過今年的三碼降息之後，Fed 將需要時間來觀察降息之後對美國經濟的傳導效果如何。

3. 韓國央行 11 月利率會議：

週五 (28 日) 韓國央行 (BOK) 將召開 11 月份利率會議，市場預期，韓國央行將於 11 月會議維持利率不變。

市場經濟學家分析，因為加上 10 月份的降息一碼，韓國央行今年來也已降息達二碼之多，韓國央行也需要一段時間來觀察降息之後對韓國經濟的傳導效果如何。

但由於美中貿易戰導致中國需求大幅走軟、引動全球經濟前景放緩，故市場預期韓國央行的降息腳步，可能將無法停下太久，市場預估，南韓央行最快將在 2020 年 Q2 再次宣布降息，以支撐南韓經濟。

4. 中國工業利潤：

週三 (27 日) 中國將公布 10 月與 1 至 10 月之工業利潤成長率，而在美中貿易戰的打擊之下，事實上今年 1 至 9 月的中國工業利潤成長率是呈現衰退的 -2.1%。

而雖然當前中國經濟疲軟、工業利潤成長出現衰退，但市場仍有分析師看好陸股仍有投資機會，瑞銀 (UBS) 亞太地區主管 Tan Min Lan 在近期一份研報中即表示，與幾年前相比，中國過去幾年的經濟結構調整，已提升了消費對目前中國國內經濟成長的貢獻比重。。

Tan Min Lan 在該份研報中指出，由於上游材料與房地產等部門整頓，也讓高附加價值製造業在中國經濟所佔的比例不斷增加，而這些變化也讓一些實業公司因此受益。

Tan Min Lan 表示：「單看第三季的陸股財報，整體獲利成長率約比去年同期成長約 10%，而先前第二季的獲利成長率則約為 5%，故我們認為，陸股仍擁有許多可以追尋的機會。」