〈美股盤後〉CPI燃起降息希望 標普那指齊創新高

2025-08-13

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 符合市場預期，增強市場對聯準會即將降息的預期，美股主指週二 (12 日) 齊揚向上，科技股與金融股領軍走高。

CPI燃起降息希望 標普那指齊創新高(圖：shutterstock)

道瓊漲幅超過 450 點，標普 500 指數上漲近 1%，那斯達克指數升約 1.1%，標普與那指雙雙創下歷史新高紀錄。受降息預期激勵，小型股表現亮眼，羅素 2000 指數勁揚逾 2.6%，創 5 月以來最強單日漲幅。

美債方面，2 年期美債殖利率下跌 2 個基點至 3.73%，10 年期殖利率上升 2 個基點至 4.29%。國際油價收跌 1.3% 至每桶 63.17 美元，創 6 月初以來低點。金價微跌 0.1% 收在每盎司 3,400.30 美元，因地緣政治與關稅緊張情緒緩解，削弱避險需求。

勞工統計局數據顯示，7 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 3.1%，高於 6 月的 2.9%；整體 CPI 年增率維持在 2.7%，低於市場預期的 2.8%。

數據公布後，CME 數據顯示，交易員預期聯準會 9 月降息的機率升至 94%，年底前降息 3 碼的機率達 52%。

財政部數據顯示，7 月美國關稅收入達 277 億美元，創歷史新高，高於 6 月的 266 億與 5 月的 222 億美元，遠高於去年同期約 80 億美元，使本財年前十個月累計收入達 1,357 億美元。

儘管川普關稅收入創歷史新高，美國 7 月聯邦預算赤字仍年增 20%。達 2,910 億美元，原因是支出增速快於收入增長。

美股週二 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 483.52 點，或 1.1%，收 44,458.61 點。

那斯達克指數上漲 296.501 點，或 1.39%，收 21,681.904 點。

S&P 500 指數上漲 72.31 點，或 1.13%，收 6,445.76 點。

費城半導體指數上漲 169.71 點，或 2.99%，收 5,840.08 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 202.44 點，或 1.33%，收 15,464.78 點。

標普 11 大板塊均揚，通訊服務與資訊科技領漲。漲幅最小的為必需消費品與房地產。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭集體走高。Meta (META-US) 上漲 3.15%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.09%；Alphabet (GOOG-US) 上漲 1.25%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.08%。

台股 ADR 漲聲響起。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.91% ；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.20%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.69%。

企業新聞

穩定幣發行商 Circle (CRCL-US) 升高 1.27% 至每股 163.21 美元。該穩定幣發行商第二季營收達 6.58 億美元，優於市場預期，且較去年同期成長 53%。

CoreWeave (CRWV-US) 週二大漲 6.42% 至每股 148.75 美元。CoreWeave 週二盤後公布第二季業績，營收超乎市場預期，受惠於對其輝達支援的 AI 雲端服務需求飆升，並在美歐營運 33 座 AI 資料中心。然而營運費用大增至 11.9 億美元，拖累盤後股價驟跌約 6%。

輝達 (NVDA-US) 漲超 0.5% 至每股 183.10 美元。知情人士透露，中國近期已通知多家企業，特別是政府部門，避免使用 H20 晶片，相關動作也可能波及 AMD 的 MI308 晶片。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.09% 至每股 229.65 美元。馬斯克批評蘋果 App Store 政策偏袒 OpenAI，公然違反反壟斷法。

Alphabet (GOOG-US) 高漲 1.25% 至每股 204.16 美元。《華爾街日報》報導稱，人工智慧新創公司 Perplexity 提出以 345 億美元收購 Google 的 Chrome 瀏覽器，盼搶先美國反壟斷要求拆分前完成收購。

AST SpaceMobile (ASTS-US) 飆升 8.36% 至每股 49.76 美元。該公司確認獲全額資金計畫，預計明年底前將發射 45 至 60 顆衛星入軌，將挑戰馬斯克旗下 SpaceX 的 Starlink 業務。

經濟數據

美國 7 月 CPI 年增率報 2.7%，預期 2.8%，前值 2.7%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 3.1%，預期 3.0%，前值 2.9%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析

投資人對聯準會降息的樂觀情緒升溫，Derivate Path 董事總經理 Isaac Wheeler 表示，CPI 數據溫和，可能開啟聯準會的「持續降息循環」。

全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，7 月 CPI 為通膨走勢提供了良好依據，部分核心通膨漲幅已低於近年水準，有理由支持一次降息 2 碼的可能性。