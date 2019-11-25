阿里巴巴明掛牌 定價每股176港元

阿里巴巴今 (25) 日公布香港上市募資結果，在公開發行部分收到約 21.6 萬份申請，認購逾 5.3 億股，超額認購約 41 倍，將有 3750 萬股由國際發售重新分配至公開發售。取得 1 個單位 (每張 100 股) 的機率 80%，申請五個單位 (500 股) 可穩取得 1 個單位，最終定價在每股 176 港元。

(圖片: AFP)

阿里巴巴將於 11 月 26 日正式在香港掛牌交易，若依每股 176 港元價格計算，全球發售募集資金淨額約為 875.57 億港元。股票交易每筆以 100 股為買賣單位，股票代號為 9988。

關於每股 176 港元的定價，阿里巴巴方面表示，在確定發售價時綜合參考美國 ADR 11 月 19 日的收盤價等因素。

11 月 19 日晚，阿里巴巴美國 ADR 收在 185.25 美元。而依照當日美元與港元間最新匯價 (1 港元 = 0.1278 美元) 粗略計算，阿里巴巴這次發售價約折合每股美國 ADR 約 180 美元。這意味著其港股發售價較其美股價格折價約 3%。

資料來源: investing.com, 阿里巴巴股價日線走勢

之前有消息指出，投資人希望阿里巴巴給予的股票價格折價範圍在 8-10%，而阿里巴巴則有意將折價調整至 5%，但實際公布後折價幅度低於投資人預期可能與市場的強勁需求有關。

阿里巴巴指出計劃將募集資金淨額用於促進以下戰略的執行，包含專注於驅動用戶成長及提升參與度、協助企業朝數位化發展，提昇運營效率及持續創新。

分析師強調，阿里巴巴這次香港掛牌短期內股價出現大漲大跌的機率低，首先阿里巴巴在美股已上市五年，消息已公開透明，而想利用美港兩地股票差價來套利並不容易；另一個因素是，由於阿里巴巴的港股和美股可以相互轉換，阿里巴巴美股價格對港股價格走勢，影響就很關鍵。