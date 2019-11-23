罕見現象再現：VIX、美股同漲

據 FactSet 數據顯示，素有「恐慌指數」之稱的 Cboe 波動率指數 (VIX)，從本月初起與標準普爾 500 指數開始同步上漲，因 VIX 通常與美股走勢成反比，故當前 VIX 與美股同漲，呈現了相當罕見的現象。

如下圖所示，VIX 與標普 500 指數之間連續 10 天的滾動關聯性在 11 月 14 日變為正數，這種情況是 6 個月來首見之狀況。

市場分析師認為，標普 500 本季的強勁表現，帶動標普 500 今年來漲幅接近 25%，正邁向 2013 年以來的最大年度漲幅，而標普 500 這波漲勢是由所謂「第一階段」貿易協議推動，投資人可能會變得過於自滿，因為擔心錯過這波行情，進而追高股市。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 認為，人們注視著不斷上漲的股市，這使市場變得貪婪，美股已連漲 6 週，幾乎無視於所有利空消息，而任何一絲利多消息都被放大，進而推升股市。

Tom Essaye 說道：「如果美中未能簽署第一階段貿易協議，估計標準普爾 500 指數會震盪下跌 10%，股市將會跌得很快，如果這次談判破裂，我認為這就可以合理假設在美國總統大選之前，美中二國什麼協議都不會簽署。」