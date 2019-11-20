企業獲利平平、為何美股飛漲？低債券殖利率所促成

觀看 S&P 500 成分股，於 2019 年來的每股盈餘 (EPS) 表現，可發現今年以來，S&P 500 企業獲利成長幅度平緩，但是，S&P 500 指數與道瓊指數，卻分別上漲了 25% 及 20%。分析師認為，造成企業 EPS 與股價表現脫鉤之主要原因，就是債券市場殖利率太低。

一般而言，企業獲利為預測股價表現的重要指標之一，而今年以來美股的反常現象，令許多投資人感到不解。

針對此矛盾現象，分析師表示，「EPS 成長率」僅是股價評價之其中一部份，而折現率 (discount rate) 則是另外一個，投資人在預估未來報酬率時，所需要考量的重要因素。折現率是根據資金具有「時間價值」這一特性，將未來收益折算成現值，因此，當折現率越低，未來的收益則更具有價值。

而市場在使用現金股利折現法，進行股價評價時，通常會引用長期公債殖利率作為基準。

Leuthold Group 投資策略長 Jim Paulsen 發表研究報告指出，在過去一年來，S&P 500 企業的獲利成長幅度平緩，但是美國 10 年期公債殖利率，卻是從去年 10 月的 3.25% 一路下滑，並在 9 月 3 日時，陡降至 1.429%。因此，雖然預期未來企業之股利成長將十分有限，但由於折現率的下跌，使得投資人對於股價評價上升。

由於全球經濟疲弱，聯準會、以及其他世界各國央行，紛紛採取調降利率之貨幣寬鬆政策，造成債券殖利率大幅下降，Paulsen 對此表示，觀看歷史數據可以發現，目前股市的狀況，與 2015-2016 年的現象類似，當時全球面臨製造業衰退，美國 10 年期公債殖利率跌落了將近 1%，而 S&P 500 企業的每股盈餘則是下降了 6%。

S&P 500 每股盈餘與美國 10 年期公債殖利率走勢 (圖：MarketWatch)

分析師表示，若同時考量每股盈餘成長及債券殖利率，可發現目前美股市場有被高估的跡象，過去六個月以來，估值已上升了 12%，但分析師亦認為，在短期內，這並不是一個值得擔憂的問題，因為通常在股價估值被大幅調高之後，股價還會有持續六個月的漲幅空間。