儘管在發表會上出現難堪的意外，但 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 週六 (23 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 迄今已收到 14.6 萬輛 Cyber​​truck 訂單。

所有預訂 Cyber​​truck 的潛在客戶必須向特斯拉支付可退費的 100 美元「訂金」。在馬斯拉週六自豪的推文中將訂金與預購視為一體，這與最終購買 Cyber​​truck 的計算方式不同。

馬斯克在推文中寫道：「到目前為止，Cyber​​truck 訂單已有 14.6 萬輛，其中 42% 選擇雙引擎，41% 選擇三引擎和 17% 單引擎。」

根據特斯拉網站上的《Cybertruck 車輛預訂協議》，這筆費用將可全額退還。但是要真正買下這款《銀翼殺手》概念型的特斯拉 Cybertruck，客戶還須接受一些後續條款：

特斯拉表示：「在完整提交預購訂單之後，將依你設定的條件投入生產，我們將邀請你完成車輛的配備。然後，我們將根據車款的基本價格以及包括標準和配備或自選配備，向你提供車輛配備表和最終價格表。」

以特斯拉定價來看，預訂 Cyber​​truck 比訂購特斯拉之前推出的電動車，要便宜得多，例如，要預購特斯拉即將推出的跨界 SUV Model Y，客戶必須支付 2500 美元的訂金。2016 年，特斯拉以每台 1000 美元的預訂價格接受 Model 3 訂單。

在最近的財報電話會議上，馬斯克說：「事實上，我最近一直在規劃 Model Y 的發表日期，我也認為它將是個了不起的產品，會受到廣泛歡迎。就我個人而言，我認為它很有可能超過 Model S、Model X 和 Model 3 的總和。」

但是，特斯拉和馬斯克尚未透露收到的 Model Y 車型預購訂單數量。