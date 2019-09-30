本週操盤筆記(0930-1004)：澳洲估降息、ISM製造業PMI、美9月非農

本週操盤筆記 (0930-1004)

1. 澳洲央行 10 月會議：

週二 (1 日) 澳洲央行將召開 10 月利率會議，市場預期 80% 機率，澳洲央行將再次降息一碼，下調基準利率至 0.75% 再創歷史新低。

澳洲央行 8 月失業率上升至 5.3% 創下一年新高，同時澳洲 Q2 GDP 年增率更是低至 1.4%，創下 2008 年金融海嘯以來最低紀錄，顯示澳洲經濟已受到中國需求放緩而進一步惡化。

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 近期亦曾表示，澳洲經濟正面臨國內和國際風險，包括澳洲內陸出現乾旱、美中貿易戰導致中國經濟需求放緩，影響澳洲勞動力市場出現疲軟，故澳洲央行仍有寬鬆壓力。

2. 美國 ISM 製造業 PMI：

週二 (1 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 9 月製造業 PMI，市場預期將自 8 月份的 49.1 點回升至 50.5，返回到景氣擴張區間。

今年 Q2 美國經濟季增年率成長 2.0%，主要是靠著消費者支出大幅成長所驅動，但事實上在 Q2 期間內，美國企業投資是萎縮 1.0%，差於預期的 0.6%，顯示美國企業對於未來景氣仍是頗為憂慮。

但市場經濟學家認為，美國消費者支出將在 Q3 成長放緩，雖然下半年預期美國經濟仍表現良好，但是為預防海外風險，Fed 將有可能在 12 月份再次降息一碼，據 CME 聯邦基金利率期貨價格顯示，目前市場預期，Fed 12 月降息機率為 63.3%。

3. 美國 9 月非農報告：

週五 (4 日) 美國勞工部將公布 9 月非農數據，市場預期，美國 9 月新增非農為 14.5 萬人，將優於 8 月的 13.0 萬人，失業率估持平於 3.7%。

此前 8 月份，美國新增非農就業增幅僅達 13 萬人，遠低於預期的 16.5 萬人，並創下三個月來最低增幅，也令 Fed 在 9 月繼續選擇降息。

然而值得注意的是，雖然目前美國失業率低至 3.7%、約在 50 年低點徘徊，但工時卻是出現萎縮，美國 7 月每週平均工時已降到 34.3 小時，低於 3 月和一年前的 34.5 小時，創 2017 年來最低水準。

4. 主要國家製造業 PMI 終值：

本週除了美國以外，包括中國、歐元區、德國、英國、印度等主要國家亦將公布 9 月製造業 PMI 終值，市場預期，歐元區、德國、英國、印度等國製造業 PMI 仍將落在 50 景氣分水線之下，中國財新製造業 PMI 則預期力守 50 以上。

受到美中貿易戰所帶來的中國經濟放緩影響，也連帶著拖累中國需求走弱，導致過去與中國具有高度貿易關係之國家，經濟亦同步走弱，其中又以德國表現最差，估計 9 月製造業 PMI 繼續停留在 41.4 的十年新低。

另外，受到全球經濟前景走弱的影響，英國央行 (BOE) 近期亦向市場放出了放寬貨幣政策的前瞻指引，英國央行官員 Michael Saunders 上週五 (27 日) 表示，即便英國避免了無協議脫歐，英國央行可能仍需要降息，英國央行將可能成為新加入全球降息潮的重要央行。