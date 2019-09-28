〈分析〉美股庫藏股金額創高 恐讓未來股市危機傷勢加重

自 2017 年末美國通過減稅法案之後，實質上造成公司實施庫藏股的增加，並帶來爭議。隨著實施庫藏股金額，有望在 2019 年再創紀錄，毫無節制的回購自家股票的做法，正為美國股市埋下隱憂。

實施庫藏股金額料破紀錄

數據顯示，2019 年，IT 公司實施庫藏股金額節節攀升，依此趨勢，有望突破去年 1.085 兆美元，再創新紀錄。

(圖表取自 realinvestmentadvice.com)

美銀美林也注意到這個現象，他們指出，但今年至今累計庫藏股，已經比去年多了 20% 以上，平均 4 週的淨買入，同樣來到史上新高。

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RIA Advisors 經濟學家 Lance Roberts 指出，公司實施庫藏股好處多多，其中很重要的優勢，是可以美化財報數字。在營收成長疲軟之下，公司透過減少流通股票，降低分母，來充實每股純益 (EPS)，帶來「獲利增加」的錯覺。

如下圖所示，自 2009 年初以來，美股 EPS 增長了 360% 以上，但獲利成長幾乎不超過 50%。

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實施庫藏股不見得是壞事，有可能是對公司流動現金的「最佳使用」。對公司來說，在當前的經濟環境下，與其動用現金來擴大生產、增加銷售、收購競爭對手、進行資本支出，或購買可以提供長期利益的新產品或服務，這麼做能達到更速效的財報效果。

內部人士才是最大受惠者

對於公司股東來說，隨著股價走高，股東將因此獲利，但 Roberts 質疑，庫藏股真正最大的受益者，可能還是內部人士。特別是許多高層的重要收入，來自基於股票的薪酬，他們將公司定期的分紅轉為實際的收入。

一個現象可以說明這一點。美國證券交易委員會 (SEC) 研究發現，許多公司高層在公司宣布實施庫藏時，大量賣出的自己的持股。這個研究結果並不令人意外，數據顯示，隨著美股庫藏達到歷史新高，內部人士賣出的股票也在創高。

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專欄作家 John Authers 對此也提出批評，並認為，在過去十年的大部分時間裡，除了聯準會向市場注入大量資金之外，公司也大規模實施庫藏股，購買自家股票的金額甚至超過聯準會同期債券的購買量。

粗略地說，自 2009 年以來股價的揚升，很大部分來自公司實施庫藏，而內部高層順勢賣出了自己的持股，並從中獲利。

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效果已有減弱跡象

不過，庫藏股對股價推升的效果，似乎已有走弱的跡象。

根據標準普爾 500 股回購指數與總收益指數的對比，金融危機以來，除了 2018 年實施減稅措施的短暫時刻之外 (這些資金來自海外匯回)，回購指數表現不佳。

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Roberts 認為，如果沒有這 4 兆美元的美股庫藏股，加上 4 兆美元聯準會寬鬆帶來的流動性，股票市場無法像當前一樣大幅上揚。但是由於高估值、收益疲軟和經濟增長疲軟，股價過高的風險已大大增加。

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一個更不透明的問題在於，愈來愈多的庫藏股是透過槓桿進行的，加上長期的低利率，導致公司發行的債務激增。一旦熊市來臨，隨著資產價格惡化加劇，許多公司將無法為其債務再融資，債務償還恐成問題，甚至於被迫清算，成為不知何時會爆發的大危機。

恐加劇危機造成的傷害

達拉斯 Fed 分行總裁 Robert Kaplan 已提出警告，美國非金融公司的債務，包括債券和貸款，占國內生產總值 (GDP) 的百分比，現在高於 2008 年底的高峰。許多研究得出結論，這種信用水準，可能會加劇經濟衰退的嚴重程度。

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RIA Advisors 分析師 Michael Lebowitz 批評，儘管外界對企業的超高金額庫藏股，提出眾多警告，但 SEC 幾乎沒有作為，並未有所防範，提醒投資者及廣大公眾日後可能的危害。

Roberts 表示，公司實施庫藏股，將潛在刺激未來增長的金額，浪費在美化財報並讓公司高層受益，加上負債增加，一旦股價下調，企業所實際受到的傷害也會更大。這也是投資人要進軍美股前，必須關注的風險。