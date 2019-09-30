波音通報FAA：部分737 NG機身零件出現裂紋

波音 737 MAX 還在受調查之際，波音又再通報旗下 737 Next Generation (737 NG) 機體出現結構裂紋，美國聯邦航空管理局 (FAA) 已下令對波音 (BA-US) 737 機型進行檢查。

FAA 表示，部分擁有 737 NG 機型的航空公司將被要求進行檢查。

FAA 指出，「波音公司在對一架頻繁使用的飛機進行改裝時發現了裂紋，並將此事通知了本機構，隨後的檢查發現了少數額外飛機也出現類似裂紋。FAA 將指示航空公司進行具體檢查，進行必要的維修並並立即向 FAA 報告調查結果。」

根據外電報導，將機身與機翼固定在一起的 pickle forks 出現裂紋。

（圖：波音專利申請書）

FAA 表示，pickle forks 的設計目的是能夠持續進行 90000 次以上的著陸和起飛而不會破裂，如果它出現故障，可能會產生可怕的後果。

波音發表聲明表示，「裂紋問題」只在少數飛機上發現。

該公司表示：「目前沒有執行服務中的飛機發現問題的報告。」「未來幾天，我們將與客戶緊密合作，為機隊中的某些飛機實施建議的檢查計劃。此問題不會影響任何 737 MAX 飛機或 P-8 Poseidon 機型。」

波音 737 NG 型號涵蓋 737-700、737-800 和 737-900。

今年稍早，FAA 在確認兩次災難性墜機間的相似處後，將所有波音 737 Max 機型下令停飛。

在對 737 Max 的認證進行調查後，美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 週四 (26 日) 提出了建議。該機構仔細審查了波音 737 Max 機動特性加強系統 (MCAS) 的評估過程，這是造成兩次墜機的關鍵系統。

NTSB 說，當 FAA 在評估 737 Max 客機合格放飛時，並沒有充分考慮機師行為的差異性。