美股第3季走勢平平 第4季可能充滿意外驚奇

在經歷了震盪起伏的夏天走勢後，美股微升的第 3 季即將結束。

但美股在今年最後一季同樣面臨一些挑戰，包括英國脫歐、與中國的貿易戰、全球經濟疲軟以及對川普總統的彈劾調查。到第 4 季中旬，美國總統大選就進入一年倒數，這可能會成為引發市場動盪的因素。

過去一週美股走跌，標準普爾 500 指數下跌 1%，收於 2961 點。

今年以來，標普 500 指數上漲 18.1%，但第 3 季它僅上漲 0.7%。標普本季初為 2752 點，在升至 3028 點後回落。它已經站穩約 2860 點的支撐，並反覆努力回到高位。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 說：「我們認為標普將會在 2820 至 3030 點之間。」他的年底目標價是 3000 點。

他說，「應該會再創新高，無論是在第 4 季還是在 2020 年，都與地緣政治發展脫不了關係。從我們的角度來看，最近幾週的事態發展，特別是參議員 Elizabeth Warren 在民調中的上升，讓我們增加了與中國達成某種協議的可能性。」

分析師表示，由於眾議院民主黨人彈劾川普的努力，動盪可能更大。對總統的調查與他扣留對烏克蘭的援助以換取調查民主黨總統候選人、前副總統 Joe Biden 及其兒子 Hunter Biden 的要求有關。

參議員 Warren 的稅收和其他政策被認為不利股市，她在民調中正在追趕 Biden，部分策略家認為 Hunter Biden 與烏克蘭天然氣公司作生意的任何負面消息都使她受惠。

Julian Emanuel 認為，如果參議員 Warren 民調繼續走高，可能會刺激中國與川普達成貿易協議，因為中國擔心，與 Warren 可能會更難達成協議。

貿易戰仍將是股市的主要邏輯，因為美國和中國的談判代表將在 10 月 10 日舉行會談，據《彭博》週五 (27 日) 報導，白宮正在考慮阻止或限制美國對華投資，這使早盤還對貿易感到樂觀的股市瞬間大跌。

Julian Emanuel 表示，在 8 月和 9 月初利率大幅滑落之後，第 4 季可能與第 3 季有所不同。他預計債券殖利率已經觸底，並且看好某些週期性類股，例如金融和能源。

Julian Emanuel 說道，「最有可能的是長期殖利率走升，市場可能就會出現某種從債券曝險轉向股票曝險的轉變。擁抱股市通常就是最後的典型結果。」

一派華爾街分析們亦認為，針對川普的彈劾努力最終可能不會對股市造成負面影響，即使川普被眾議院彈劾，也可望獲參議院無罪釋放。相較於尼克森 (Richard Nixon) 面臨的彈劾程序，分析家認為最可能的結果是柯林頓 (Bill Clinton) 總統被參議院無罪釋放；尼克森在被彈劾前即宣布辭職。

在針對柯林頓的彈劾行動開始後的一年，美股上漲 28%；但在針對尼克森的彈劾調查的一年中，美股下跌 39%。

Julian Emanuel 表示，2020 年總統大選也可能在本季發揮作用，川普可能會採取行動促進經濟發展，例如找到解決與中國貿易戰的辦法。只要一項協議就可能提振股指。

Julian Emanuel 說道：「人們對貿易問題非常緊張，因此總體而言也合理地進行對沖，因為對去年第 4 季的印象仍然深刻；從我們的角度來看，我們不認為股指會很快跳脫這個交易區間。」