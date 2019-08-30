橋水旗艦基金放空「全球利率」失敗！今年已虧6%

橋水基金的旗艦對沖基金，錯過了一些宏觀基金今年正在享受的反彈。

截至 8 月 23 日，戴里歐旗下押注宏觀經濟趨勢的 Pure Alpha 基金今年下挫約 6%。一位知情人士透露，損失是因為做空全球利率。與之相比，MSCI 已開發市場指數今年回報率 13%。槓桿程度更高的 Pure Alpha II 同期下跌約 9%。

橋水基金各檔基金今年以來酬率 圖片：Bloomberg

Pure Alpha 的表現與許多同行相反，後者在經過數年的掙扎後正在復甦。宏觀基金今年截至 7 月份回報 4.7%，因為市場波動性上升和政治緊張局勢創造了交易機會。但一直認為債券殖利率會上升的基金經理則損失慘重。債券殖利率已經跌至前所未有的水平。

戴里歐麾下的橋水是全球最大的對沖基金公司，擁有 1600 億美元的資產。他數月來一直在唱衰利率環境。他周三在領英 (LinkIn) 發文表示，全球經濟處於長期債務周期的後期狀態，中央銀行幾乎沒有什麼手段來扭轉經濟下滑。

「利率變得如此之低，降息刺激成長已經難以奏效。」他說。

7 月，這位億萬富翁推薦買入黃金，以此獲利於央行刺激措施接近極限。他表示，刺激措施將促使投資者尋求其他形式的貨幣，如黃金。

橋水的其他基金也出現虧損。知情人士說，該公司的 Pure Alpha Major Markets 基金投資於其中部分市場，今年截至 8 月 23 日下跌 18%。該基金規模約 160 億美元，自 1991 年成立以來年回報率 12.5%。

一個亮點是該公司的風險平價 All Weather 基金。它通過股票、債券和貨幣的投資組合尋求免受市場動盪。一位知情人士表示，該基金 (管理著該公司約一半的資產) 今年迄今為止上漲了 12.5%。橋水的另一個基金、將 All Weather 和 Pure Alpha 兩只基金策略合併的 Optimal 基金今年上漲約 4%。

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