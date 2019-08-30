【保德信投信】印度堅守財政紀律 經濟穩中求進

近來印度公佈最新年度預算案，將印度財政赤字占 GDP 訂在 3.3%。保德信投信表示，印度在維持財政紀律下，目標刺激經濟成長，堅守財政紀律、吸引外資、擴大基建、調整稅制，主要係為達成莫迪規劃印度 GDP 成長兩倍至 2025 的 5 兆美元的目標。近來印度央行繳庫盈餘創新高，增添印度政府財政但耀，預期印度經濟及金融市場有望續強。

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人張世東表示，近來印度為了達到莫迪 5 年 GDP 成長到 5 兆目標，印度 2019 至 2020 財政計畫首要如下，在堅守財政紀律下，發型美元公債，顯見印度政府對其經濟與匯率深具信心；此外，印度政府開放外資投入，預估近年跨國企業 FDI 投資可望達 2 億美元，且外資將不受 30% 印度本地採購限制。

張世東進一步指出，印度政府持續擴大基礎建設與 5G 相關建設，預估未來五年將投入 100 兆盧比。另外，印度政府除增加富人稅之外，將補貼小型農戶 6 千盧比，並且給予中產階級稅負雙倍減免。近來印度央行 (RBI) 繳庫盈餘創下 1.76 兆盧比（244 億美元）的新高紀錄，也增添印度政府以財政刺激經濟的彈藥，市場分析師預期這筆盈餘將可能用於銀行，降低市場放貸利率，這將會對印度經濟有所挹注。

印度政府嚴守財政紀律，財政赤字走低，僅管近來美元走強，盧比表現偏弱，然而印度擁有高達 4,296 億的外匯存底，可用於貨幣戰疑慮下提供阻止盧比貶值彈藥，預期印度盧比走勢相對其他新興國家匯率穩定。張世東看好印度經濟改革及貿易戰受惠題材，預期外資將持續流入印度債市。另外，印度通膨水準表現溫和，預料印度央行將保持寬鬆貨幣基調，資金與政策預期效應都將支持印度債市持續表現。

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