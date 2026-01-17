鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-17 10:00

美國總統川普一席話再度動搖聯準會 (Fed) 下任主席的賭注，他周五 (16 日) 表示，希望白宮首席經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 留任現職，代表被市場眼中最鴿派的人選勝算降低，與他激烈競爭的 Fed 前理事華許 (Kevin Warsh) 如今被視為領跑者。交易員因而下修今年降息預期，導致美國公債下跌、殖利率反向走升。

美債因川普發言走弱 市場解讀轉向華許、下修降息預期 (圖:Shutterstock)

投資人對川普的說法反應強烈，美國公債殖利率全面走高，10 年期美國公債殖利率上升 6 個基點至 4.22%，創下 9 月以來最高水準，2 年期美債殖利率也上升到 12 月 9 日以來最高水準。當債券價格下跌，殖利率就會上升。

‌



美元當日走勢震盪，美股雖然有晶片股大漲的助力，終場仍以小跌作收。美國金融市場周一將因馬丁路德紀念日休市。

川普周五表示，若白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 離任，將讓政府失去一位最有力的經濟代言人。哈塞特一直被視為接替 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的熱門人選，華許緊追在後。

希望哈塞特留在現職

川普周五在白宮活動中對哈塞特說：「說實話，我其實希望你留在現在的位置。如果我調動你，這些 Fed 的人——尤其是現在這位——話不多。我會失去你，這對我來說是個很嚴肅的顧慮。」

川普本周稍早接受路透訪問時表示，他正在考慮包括哈塞特與華許在內的多位人選。目前決選名單上除了「兩位凱文」，還有 Fed 現任理事華勒 (Christopher Waller)，以及貝萊德的高層里德 (Rick Reider)。

Evercore 策略師 Krishna Guha 指出，川普希望讓哈塞特留任白宮顧問的說法，等於讓華許一躍成為接替鮑爾的領跑者，同時也略微提高了華勒 (Christopher Waller) 的機率。

Guha 說：「這不一定是最終定調——川普在不同時間給過各種訊號，看起來也樂在這種《誰是接班人》的戲碼裡——但這確實讓華許首次成為明確的領先者，」

預測網站風向丕變，Polymarket 迅速下注反對哈塞特被提名為 Fed 主席。投注者如今認為，華許有將近 60% 的機率獲川普提名。

華許掌舵意味著什麼？

Renaissance Macro Research 的 Neil Dutta 說：「打壓哈塞特只會幫到華許。我們知道華許整個職涯都偏鷹派，就算通膨低於 Fed 目標，他也討厭通膨。這樣的人選，與川普的政策立場形成一個有趣的組合。」

Evercore 的 Guha 表示：「我們認為，至少到 2026 年底前，他的立場大致會和哈塞特一樣偏鴿，基礎在於供給面樂觀。差別在於，如果經濟在 2027 或 2028 年出現過熱，他更有可能回歸過去較為鷹派的特質。」

川普對哈塞特的最新表態，促使貨幣市場小幅下修今年兩次各 25 個基點降息的機率。

BMO Capital Markets 的 Ian Lyngen 說：「就央行獨立性而言，我們樂見哈塞特不再是最領先的人選，而華許成為較可能的選擇。我們認為，華許屬於市場中性的人選，除了可能讓短天期端的債券殖利率進一步偏空外，不太會引發顯著價格反應，因為他的經驗與名聲意味著他有能力在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 內部建立共識。」

Lyngen 補充說：「此外，華許不是哈塞特，外界視哈塞特對川普最具忠誠度的人選，即使經濟數據顯示不宜降息，哈塞特仍最有可能推動降息。」

川普在第二任期內持續強化對 Fed 的影響力，頻頻表達對 Fed 在鮑爾領導下未更積極降息的不滿，並尋找一位他期待能推動更大降息的領導人。鮑爾的主席任期將於 5 月結束，但仍可在理事會留任兩年。

政府與央行恐爆更嚴重衝突

Lyngen 指出：「我們認為，無論白宮有多偏好低利率，實體經濟的演變最終將決定 FOMC 能否重回中性利率路徑。如果 3 月降息再度遇到阻礙，我們認為川普對鮑爾的批評聲浪將進一步升高。」

在分析師普遍下修今年降息預期、川普政府明確希望降息的背景下，RBC Wealth Management 的 Tom Garretson 認為，川普政府與 Fed 獨立性之間，爆發更嚴重衝突的風險正在上升。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 12 月以九比三的票數，將聯邦基金利率調降至 3.5-3.75%，並微調聲明中的措辭，暗示對再次降息時機的不確定性升高。這是自 2019 年以來，首次有三位官員對政策決定投反對票，且分屬自鷹、鴿兩端。