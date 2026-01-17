鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-17 07:19

據《MarketWatch》報導，在搭上 AI 熱潮之際，美國最大記憶體晶片製造商美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 在市值突破 3,000 億美元僅數周後，便躍升為 4,000 億美元公司。

美光股價周五大漲 7.7%，收在創紀錄的 362.75 美元，推升市值至 4,080 億美元。美光於去年 12 月 22 日首度突破 3,000 億美元市值。

隨著 AI 需求帶動記憶體短缺，美光及其同業獲得更強的定價能力，推動股價在過去一年大幅上漲。

根據道瓊市場數據，在標普 500 指數成分股中，美光預估在 2026 會計年度的營收成長率高達 99%，為第 10 高。同時，其預估本益比在指數成分股中為第 27 低，估值仍具吸引力。

本月稍早，南韓上市的三星電子 (Samsung Electronics) 與 SK 海力士 (SK Hynix) 股價大漲，市場傳出兩家公司計劃在本季將 DRAM 價格最高調漲 70%。來自輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 等 AI 晶片製造商對高頻寬記憶體 (HBM) 的需求，正讓這三大記憶體晶片製造商同步受惠。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Shawn Kim 將美光列為其全球 DRAM 供應商中的十大首選股之一。他指出，在 AI 推論需求增加之下，記憶體產能依然吃緊，且訂單能見度「異常地長」。

Kim 在周四的報告中表示，今年對記憶體業者而言，風險主要在於執行與轉換，而非需求本身。他看好記憶體價格持續走高，並預期產業的其他「有利條件」將延續至明年。

隨著 AI 開發持續推進，取得記憶體元件變得愈發關鍵。Kim 指出，具備更大上下文能力、影像與影片生成能力的推理模型，以及 AI 代理的採用，都比過去的 AI 模型需要更多記憶體，這使得美光與其他記憶體公司的定價能力「以閃電般的速度」轉變。

其團隊預估，今年僅文字型 AI 推論，就可能占全球 DRAM 供應的 35%，以及 NAND 供應的 92%。他們也根據供應鏈調查，認為 DRAM 與 NAND 70% 的漲價幅度仍有上行空間。

美光股價周五也受到另一則消息提振：台積電董事、前董事長劉德音本周買進超過 2.3 萬股美光股票，總金額約 780 萬美元。

瑞穗 (Mizuho) 分析師 Jordan Klein 在周五給客戶的報告中表示，這波股價走勢「已充分反映出市場對美光與記憶體股的整體情緒」。在美光股價已經大漲的情況下，劉德音的加碼顯示對其後續漲勢仍具信心。今年以來，美光股價已上漲 15%。

Klein 也指出，美光今年的 DRAM 產能預計將持平，因公司需等到 2027 年才能取得更多潔淨室空間，即半導體製造所需的無塵環境。