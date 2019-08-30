怕買在高點？兩招輕鬆化解

自從金融海嘯過後，全球股市歷經了將近 10 年的大多頭，投資人開始擔憂這樣的榮景是否即將結束，再加上全球央行紛紛加入降息行列，債券利率也一路下滑，債券投資人能取得的利息也漸漸變低。因此，不少機構推測未來合理的投資預期報酬將會降低，面對這樣的狀況，投資人該怎麼做比較好呢？

1. 投資報酬有週期性，冬天來了春天還會遠嗎

投資報酬率像盪鞦韆一樣，從高點滑落之後又重回高點，周而復始，這樣有高有低的變化突顯投資具備週期性的特徵。股市滾動投資三年的平均年化報酬率逾 8 年一直維持正報酬，近期更是停留在 10% 左右的高位，難怪許多專家開始預測未來合理報酬率將逐漸下降。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，報酬率以美元計算，資料截至 2019/8/27。指數採 MSCI 全球、美銀美林全球政府債券總報酬指數。年化報酬率採任一個月進場投入後持有三年的年化報酬率。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 一直想等最好的時機，你可能禁不起蹉跎

看到這裡，讀者可能會想那我等到比較好的時機點再開始投資好了，現在努力存錢，之後再投入多一點的錢應該就可以了吧。但時間是每個人最珍貴的資源，毫無作為地等待可能會讓未來的你付出龐大的代價。

以 65 歲前要存到 1,500 萬為目標，假設投資報酬率即便從每年平均 7% 下降到 4.5%，延遲投資的開始時間，要額外付出的成本還是非常大。如同下圖所見，一樣都是推遲 10 年，從 40 歲拖到 50 歲才採取行動，每年要多投入 38.5 萬元，而如果從 50 歲拖到 60 歲，則每年要多出 202 萬元。也就是說，隨著年紀漸長，每年要額外多投入的金額可不是等額增加，越晚開始，額外多出的金額變化幅度越高。可是還是很擔心會買在高點，該怎麼辦？

資料來源：「鉅亨買基金」整理。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 維持投資紀律就是王道：資產配置＋長期投資

其實從第一張圖應該就有聰明的投資人發現，股債投資有明顯的負相關（當股票大幅下跌的時候，債券部位反而上漲）。如果投資組合同時納入這兩種資產的話，就可以不需要太過擔心買在高點的問題。以股債各半的投資配置而言，每年的報酬率會在 5.5% 上下，年度最大的下跌幅度不會超過 -15% ，而且有 77% 的機會都是正報酬。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，報酬率以美元計算，資料截至 2018 年底。指數採 MSCI 全球、美銀美林全球政府債券總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

再來，延長持有期間也可以避免買在高點的問題。下圖列出拉長投資持有期間時，最好、最差和平均（此處採中位數）年化報酬率的變化。這張圖有兩個重點，一個是隨著持有時間變長，最差的投資狀況會慢慢轉好，從持有一年的 -25.1% 變成持有三十年的 6.0%。第二點，在持有投資前 5 年內，最差跟最好報酬率的差別越來越小，代表未來預期報酬率不確定性縮小，這兩點都證明長期投資的好處多多。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，報酬率以美元計算，資料期間 1985/12 – 2019/8。指數採 MSCI 全球、美銀美林全球政府債券總報酬指數，回測數據則採用股債各半的資產配置做為試算。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別怕報酬率變低，以資產配置來平衡風險

如果未來投資報酬率下降，這將是全面性的影響。但其實這樣的變化，在歷史上並不罕見，平均報酬率高低本來就有其週期性。怕買在高點的投資人，其實只看到整體投資的一小塊拼圖，如果因此遲遲不敢展開投資行動，未來將要付出更多成本。而且，只要透過適當的股債配置及拉長投資期間，就不需花費那麼多的心力煩惱現在是不是最佳的入場時機了。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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