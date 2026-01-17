鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-17 09:30

據《Investopedia》報導，美國聯準會 (Fed) 下一任主席的最新熱門人選，可能不像其主要競爭對手那樣傾向大幅降息。投注市場的賭客周五 (16 日) 大幅提高美國總統川普提名前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 出任聯準會主席的機率。當日稍早，川普對是否提名華許最接近的競爭者、白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 投下了疑問。



截至周五午盤，Polymarket 顯示華許獲得該職位機率為 60%，而哈塞特僅剩 15%。在川普於周五一場活動中公開稱讚哈塞特後，其賠率應聲下滑。

川普在白宮公開對哈塞特表示，「你今天在電視上的表現非常棒，說實話，我其實想讓你繼續留在目前的位置。」

隨著華許在投注市場中超越哈塞特、成為聯準會主席人選的領先者，美國公債殖利率周五小幅走高，顯示金融市場認為未來利率可能維持在較高水準。

哈塞特或是最激進的降息派人選

現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期將於 5 月屆滿，川普已表示將在此之前公布接班人選。

這項任命可能對聯準會的貨幣政策與未來聯邦基金利率水準產生重大影響，進而左右各類貸款的借貸成本。同時，聯準會是否能維持不受白宮干預的獨立性，以及其抑制通膨的公信力，也成為關鍵議題。

哈塞特一直與川普站在同陣線，主張大幅降息。一些專家認為，在所有被點名的候選人中，哈塞特最可能配合川普的立場，推動聯準會積極降息。

野村 (Nomura) 首席經濟學家 David Seif 去年 10 月在評論中寫道，「在我們看來，哈塞特將為聯準會帶來最大的政治化風險。他普遍被視為川普的忠誠支持者，並在川普第一與第二任期中持續擔任顧問、力挺總統。」

律師與銀行家出身的華許，近期也多次在電視節目上力挺川普政策，並呼籲降息。

不過，分析人士認為，他的立場可能不如哈塞特那麼「鴿派」，也未必那麼傾向於持續降息。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席經濟學家 Matthew Luzzetti 去年 12 月指出，「儘管華許最近主張降息，但我們不認為他在結構上屬於鴿派。」

新任 Fed 主席的艱難任務

若順利通過參議院任命，新任聯準會主席將在經濟的關鍵時刻接掌央行。

聯準會 12 人組成、負責利率決策的政策委員會目前意見分歧，一方面考慮是否降息以支撐走弱的就業市場，另一方面又必須維持較高利率，以對抗仍高於 2% 目標的通膨。

近幾個月來，就業市場明顯降溫，但通膨仍居高不下，使聯準會陷入兩難。新任主席將接手這項平衡任務。在此之前，聯準會已於最近三次會議中累計降息 0.75 個百分點，但降息幅度仍不如川普所期望。



市場普遍預期，聯準會在本月稍晚的會議中將維持利率不變，而今年是否還會再降息仍是未知數。



聯準會主席在政策上具高度影響力，但並非一人說了算，仍須爭取聯邦公開市場委員會 (FOMC) 多數支持。這項工作也因政治壓力而更為複雜：川普要求大幅降息，加上其政府對部分委員展開刑事調查，已升高聯準會官員與國會議員對央行獨立性的疑慮。

聯準會官員與經濟學家警告，若川普或未來總統成功施壓央行大幅降息，公眾將開始質疑聯準會抑制通膨的能力，而這種信心動搖可能成為自我實現的預言。



因此，新任聯準會主席可能反而承受「不能輕易降息」的壓力，以證明央行在對抗通膨上的可信度。