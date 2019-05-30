大咖示警！橋水戴里歐：若中國打稀土戰將使貿易戰嚴重惡化

中美貿易戰持續延燒，美國對中國 2000 億美元商品加徵 25% 關稅，並對華為祭出禁令，市場擔心，中國作為稀土生產的大國，將利用稀土出口作為貿易戰的協商籌碼。專家則警告，若中國限制稀土出口至美國，將會使貿易戰嚴重惡化，並使得兩大經濟體之間的貿易戰重大升級 (major escalation)。

投資公司 Bridgewater 的聯合創始人 Ray Dalio 在週三 (29 日) 表示，若中國打稀土戰，將讓貿易戰嚴重惡化，原因在於稀土是美國許多高科技公司至關重要的原料。

「稀土是美國企業不生產，且需要從中國進口的重要原料，像是手機、磁鐵、電動車、LED 燈等都會用到稀土。」Dalio 說道。

根據美國地質調查局的數據顯示，中國的稀土產量在 2017 年佔全球的 81%。此外，在 2014 年至 2017 年間，有 80% 的美國稀土是在中國加工製造的。

儘管稀土僅占美國 4200 億美元中國產品逆差的一小部分，但 Dalio 認為，稀土對於美國科技公司的價值遠超過了實質上的數字，並具有更重要的「戰略意義」。對於那些走在創新前沿的美國高科技公司來說， 稀土是不可或缺的原料，因此很有可能成為中國在貿易戰中的反擊王牌。

「歷史表明，國家之間的衝突很容易超出可控制範圍，並演變成可怕的戰爭，令所有政府組織和領導人深感遺憾。因此各方應該謹慎對待。目前我們已經看到中美談判中的邊緣政策，這是一個高風險時期。」Dalio 表示。