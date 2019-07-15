本週操盤筆記(0715-0719)：Fed褐皮書、中國GDP、南韓估降息、美股財報週

本週操盤筆記 (0715-0719)

1. 鮑爾發表談話 + Fed 公布經濟褐皮書：

週三 (17 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將發表談話，市場預期，鮑爾本週很可能延續上週於國會半年度聽證之論調，再強調經濟仍有下行風險，繼續向市場暗示降息的前瞻指引。

據 CME 聯邦基金利率期貨暗示，目前市場 100% 預期 Fed 將於 7 月 31 的利率會議上降息，其中預期降息 1 碼之機率為 77.5%、降息 2 碼之機率為 22.5%。

週四 (18 日) 聯準會 (Fed) 亦將公布經濟褐皮書，而由於經濟褐皮書一般視為是 Fed 對於經濟的展望預期，故市場亦是十分矚目，市場經濟學家主流意見認為，若經濟褐皮書交出一份較差的前景展望，那麼 Fed 至今年年底降息幅度可能達 3 碼、共分 3 次降息。

2. 中國 Q2 GDP 表現：

週一 (15 日) 中國將公布 Q2 GDP 年增率，而在美中貿易戰的壓力之下，中國出口仍是表現承壓，市場預期，中國 Q2 GDP 年增率為 6.2%，將低於前一季的 6.4%，但估計全年中國 GDP 增速仍可「保 6」。

同時週一 (15 日) 中國亦將公布一系列 6 月份經濟數據，包括社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資等，市場預期，今年 1-6 月份這三大經濟數據在中國減稅、擴大基建等刺激的拉動之下，與去年同期相比，年增率將可望出現小幅反彈。

3. 南韓央行 7 月利率會議：

週四 (18 日) 南韓央行將召開 7 月利率會議，市場預期，南韓央行估計將於本次會議再降息一碼，下調基準利率至 1.50% 之水準。

目前南韓經濟正受到貿易戰帶來的需求放緩所打擊，最新南韓 6 月出口報連續第七個月下滑，而第一季 GDP 季增率更是跌至 -0.4%，創下近十年來的最差表現，故市場預期，南韓政府可能於近期宣布下修現行 2.6%- 2.7 的全年 GDP 成長預測，南韓央行可能於 7 月出手降息支撐經濟。

4. 美股財報週登場：

本週美股財報發布將正式登場，本週由花旗 (C-US)、高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 打頭陣，市場尤其關注道瓊高價股的高盛與摩根大通，因道瓊指數是以價格加權，故若高盛、摩根大通 Q2 財報亮眼，將有助美股多頭氣盛。

另外，其他亮點個股包括：微軟 (MSFT-US)、射頻模組供應商 Skyworks Solutions (SWKS-US)、IBM (IBM-US)、Netflix (NFLX-US)、嬌生 (JNJ-US)、聯合健康 (UNH-US)、美國運通 (AXP-US) 亦將於本週公布上一季財報。