Fed賣權可讓美股免受貿易戰衝擊 推升道瓊直登28000點

由於潛在的負成長財報季迫在眉睫，投資人認為聯準會 (Fed) 的寬鬆政策是美股在突破新高時需要的安全保障。

這種想法是源自美股市場中存在的「Fed 賣權」，這意味著在 Fed 準備降息後，股市可能會有多大的下行空間？但是這個問題變得更加棘手，因為美股正創下新的高點，而即將到來的財報季卻預計獲利會下降。

Farr, Miller & Washington 分析師 Michael Farr 說，Fed「是項因素」。「但如果沒有有機獲利成長和優化的資產負債表，還有什麼能夠推動股價？」

本週 Fed 主席鮑爾的鴿派言論引發了週三 (10 日) 和週四 (11 日) 部分股市的反彈，推動三大指數再創新高。在短暫突破重要里程碑之後，美股在週四下午拉回。標準普爾 500 指數週三首次突破 3000 點，週四道瓊指數突破 27000 點。許多華爾街分析師的標普 500 年終目標值設定在 3000 點或以下。

經濟學家普遍預計 Fed 將在 7 月會議上降息至少 25 個基點。聯邦基金的目標利率範圍目前為 2.25% 至 2.50%。聯邦基金期貨市場的投資人對 7 月的定價略高於 25 個基點，但預計年底前按此規模降息 3 次。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，「我的想法是，如果利率不下跌，股價就會下跌。」如果 Fed 在 7 月 31 日的會議上不採取行動降息，Stovall 表示股市可能很快就會出現修正。

在 Fed 採取預期的行動前，美股一直在上漲，歷史表明，一旦 Fed 啟動降息週期，它們可能繼續上漲。Stovall 表示，自二戰以來，標普 500 指數在 Fed 開始降息後的 6 個月內平均上漲 10.3%，然後在降息第一年結束時上漲 14%。

除 Fed 外，策略師們表示，股市需要看到穩定的經濟數據，並且中美之間的貿易戰須得到解決，才能再向前跨一大步。

保誠金融首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，「我認為美股現在正在試圖解讀現在需降息多少次和該降多少，還有第一次降息是否會造成之後免疫。顯然，Fed 認為全球經濟放緩以及關稅是重大下行風險的不確定因素。」

低利率對股票的最大好處可能是疲軟的美元，這將對標普 500 指數海外銷售公司的獲利產生正面影響。包括許多小公司在內的高負債公司也會樂見較低利率帶來的助益。

Krosby 說，「如果 Fed 降息且關稅問題得到解決，股市可以繼續走高。毫無疑問一定會有回調， 但儘管如此，Fed 將提供協助削弱美元。這對所有市場都有幫助，包括新興市場、中國，還有美國出口商。」「而對目前的股市而言，如果打算降低利率並且經濟沒有進一步惡化，這會是股市最好的背景。」

但下週展開的企業財報季可能是個挑戰。

Stovall 表示，第 2 季標普 500 指數的獲利預計將在第 1 季上揚 2.5% 後下降 1.7%。獲利是市場重視股票的關鍵，隨著下週開始的財報季，壞消息不僅會出現在第 2 季財報中，還會出現在預測裡。企業肯定會感到沈悶，因為它們必須詳細說明關稅、全球疲軟甚至強勢美元對其獲利的影響。

降息週期和股票

例如，工業供應鏈公司 Fastenal (FAST-US) 週四報告指出，它能提高售價以抵銷來自中國產品的關稅，但仍不足以抵銷成本上漲。

但分析師預計，與上季一樣，企業的獲潤前景展望過低，獲利可能會出現意外上漲。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示，「總的來說，鑑於獲利預期如此低迷，它不太可能成為市場的總體負面因素。」「這將是個​​對部分股票有利、對其他股票有害的環境。」最重要的是，Fed 的降息只能協助已在它採取行動之前上漲的股市。

他表示，市場的週期性類股可以從較低的利率獲益，包括能源和金融。

Fed 在去年 12 月升息時遭到批評，當時股市出現拋售，成長前景開始消退，貿易戰打壓了商業信心。但 Fed 在今年年初時暫停升息，並開始認真地轉向更寬鬆的政策，因為美中貿易摩擦在 5 月升溫。

實質利率市場已經出現大動作。與債券價格相反的國債殖利率急劇下降。指標 10 年期國債殖利率從 2019 年的高點 2.799% 降至 1.93% 的低點。週四收在 2.12%。這個指標會影響房屋抵押貸款和其他貸款利率。

Emanuel 表示，單是近期長期利率上升就表明市場相信 Fed 將成功抵禦經濟衰退。

他說：「如果觀察一整年，Fed 在 1 月 4 日轉向支持市場，那就非常重要了。」「而更重要的是，目前我們面臨貿易戰沒有快速解決方案，以及獲利成長受到抑制的整體觀點。」

全球經濟會如何？

Emanuel 表示，股市將明顯上揚，投資人將被迫接受全球經濟疲軟不會拖累美股這樣的觀點。「若要有實質的走升，週期性類股必須帶頭。人們必須緊抓住不會出現經濟衰退的信念，無論是因為 Fed 或者貿易協議，或者只因正逢總統大選前一年，所以不會出現經濟衰退。」

Stovall 表示，正如部分人士擔心的那樣，Fed 的降息週期並非都表明經濟衰退，「在 1980 年代中期，沒有經濟衰退。在 1990 年代中期，沒有經濟衰退。直到 1990 年代末期，也沒有出現經濟衰退，」他並強調指出，自 1980 年以來共有 7 次降息週期，其中 3 次沒有出現經濟衰退。

他說，「這次可能是 1995 年的翻板，標普指數在該日曆年上漲 34%。Fed 在 2 月初停止升息，並於 7 月初開始降息。非常有趣的是，1995 年全年升幅 34% 中，有三分之二出現在降息之前。」。今年標普指數上漲超過 19%，而道瓊指數上漲約 16%。

預期中的 Fed 降息是不同尋常的，因為它出現在失業率非常低且經濟成長率約為 2% 的情況下。6 月美國經濟新增了驚人的 22.4 萬個就業崗位，消費者物價指數 (CPI) 意外上升，核心 CPI 同比增加 2.1%，是經濟復甦期間的最高水平之一。

鮑爾本週告訴國會，由於擔心全球經濟疲軟以及貿易戰對經濟的影響，Fed 可以採取行動以保持經濟復甦。他還表示，通膨仍處於低位。

Stovall 表示，「我現在得出的結論是，Fed 將降息，不是因為美國經濟疲軟，而是因為他們希望通過協調努力來預防全球經濟衰退。」「我們就像登山者一樣拴在一起。美國可能是帶頭的登山者，擁有牢固的抓地力和穩固的基礎，但如果所有其他登山者都倒下，他們就會把美國也拖下水。」

但過度寬鬆的央行政策存在風險，部分投資人擔心 Fed 會製造泡沫。

野村策略師表示，美股面臨 Fed 寬鬆不足的上升風險。7 月降息後股市可能不會滿意，並可能要求 Fed 執行更多寬鬆政策。

在一份報告中，策略師表示，他們預計美股將繼續因 Fed 定期會議而存在風險情緒。但是在典型低波動時期的 7 月進場買股的對沖基金以及追隨趨勢的投資人，到了 8 月可能會有不同的看法，因為這通常是季節性波動加劇的時期。

他們寫道：「夏季的焦慮可能導致股市對行使『Fed 賣權』更加放聲疾呼。」