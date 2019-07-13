流動性枯竭示警：美股金絲雀昏倒了

自金融危機以來，小型股的股價指數與標準普爾 500 指數相比是最弱的一個，顯示市場存在流動性問題。

雖然美國三大股票指數道瓊斯工業平均指數、標普 500 指數和納斯達克綜合指數攀升至歷史新高紀錄，但在平凡的迭創新高表面下，仍存在一些問題的早期警訊。

雖然股市有時會歪曲邏輯並且不斷攀升，但下圖顯示投資人對風險資產 (如股票) 的需求已經降至 2008-09 金融危機來未曾出現的水平：

衡量標準的是相對強弱指標 (RSI)，技術分析師用它來衡量一種資產相對於另一種資產的表現。在這種情況下，小型股羅素 2000 指數 (RUT-US) 其實在過去 6 個月中絕對穩定，但當追蹤大型股的標普 500 指數飆升至 3000 點以上的歷史高位時，就不是件好事了。

標普 500 指數週五上漲 0.46% 至創紀錄的收盤價，而羅素 2000 指數上漲 0.78%，收盤價低於 2018 年 8 月紀錄高點 10.5%。

為什麼衡量小型股相對於大型股的表現變得如此重要？

McClellan Market Report 發行人 Tom McClellan 在最近的研究報告中說：「小型股對流動性問題更加敏感，無論好壞，都是如此。」「它們就像 19 世紀英國煤礦中的金絲雀一樣，對煤氣敏感的程度比粗壯的煤炭礦工更高。」

當羅素 2000 表現優於標普 500 指數時，這意味著有市場有足夠的資金流動，投資人願意投入風險較高的資產。當羅素 2000 表現不佳時，它表明投資人正在失去對風險資產的興趣，而股市正即將出現大跌。

McClellan 說：「如果金絲雀昏倒了，那麼在成為毒氣的受害者之前，明智的做法就是趕快離開礦井。」

小型股表現不佳，正逢多數人認為股市和經濟的最大利空是環繞在美中貿易戰的所有不確定因素，這對大型跨國企業來說應該比以偏重國內業務的小型股企業更重要。

McClellan 說：「這裡釋出的訊息是流動性出現問題，而且正在影響小型股，但不會影響大型股。」「這個比例並沒有告訴我們『問題』是什麼，只是表示它存在。」

另一張說明流動性正在枯竭的圖表是高收益企業債的相對弱勢：

iShares iBoxx 美元高收益公司債 ETF (HYG-US) 追蹤踪信用評級公司評定為投機性或「垃圾級」的企業債。當流動性充足時，較高的收益率抵消了違約風險；但是當資金變得稀缺時，投資人往往會迴避。

儘管附圖表明流動性可能與金融危機結束時的流動性一樣稀缺，但 McClellan 並不認為即將出現的股市疲軟會持續太久。他只對短期交易策略持中立態度，並且對長期投資保持多頭看法。

他說：「這種情況隨著漲勢過久而變得非常正常，並開始耗盡動能。」「偶爾的暫停走升，或許可能會嚇跑一些過度渴望錯過進場時機的投資人，但這對協助建立下一個上升階段非常有用。」