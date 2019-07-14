亞馬遜會員日促銷將考驗上千萬商品的一日送貨能力

如今所有人的焦點再度聚集在亞馬遜 (AMZN-US) 上，這次是因為它的年度 Prime 會員日是即將在週一 (15 日) 開始，而且該公司已承諾為其網站上銷售的 1000 多萬件產品提供一日免運。

人們普遍預計今年的促銷活動將打破以往的 Prime 日銷售記錄。該公司自 2015 年以來一直舉辦這場仲夏銷售活動，但今年是它第一次連續 2 天舉行。

但送貨更快的承諾將為這家電商巨頭增添新的挑戰。該公司上月起對特定商品提供 Prime 會員一日送貨服務。亞馬遜的舉動引發競爭對手沃爾瑪 (WMT-US) 跟進，加緊推出其次日送貨計劃。

Prime 日活動將測試亞馬遜是否能夠大規模實現這項承諾，這對年底的假日購物季非常重要。亞馬遜的快速送貨和低廉價格是吸引購物者到其網站的兩大重點。

市場研究公司 Forrester 分析師 Sucharita Kodali 表示，「為了能夠提供巨量的送貨服務，它可能面臨的是短時間內數億筆的交易。」「這真的是讓它們為今年底預做練習。」

根據銷售的商品數量計算，去年亞馬遜的網購星期一 (感恩節後的星期一) 是其史上最大的單一購物日。該公司還表示，在感恩節和網購星期一之間的五天內，客戶訂購了超過 1.8 億件物品。

但是，Prime 日是亞馬遜年度活動中的關鍵日期。該公司利用它作為推廣其產品和擁有 Prime 會員資格好處的機會，因為只有會員才能享受較低的價格。會員的月費為 12.99 美元，年費 119 美元，可享受免費送貨以及其他優惠，例如 Whole Foods 的折扣以及 Prime Video 和 Prime Music 的串流媒體服務。

美國銀行分析師 Justin Post 在給客戶的報告中寫道，「Prime 日仍然是個強大的品牌推廣活動，也可以推動 Prime 用戶遽增和設備銷售，最終把客戶鎖定在 Alexa 和 Prime 資格上。」

亞馬遜的競爭對手也試圖利用這項活動。沃爾瑪和 Target (TGT-US) 等大型連鎖店已經計劃與 Prime 日同時進行促銷日甚至全週促銷，它們最常吹噓購物者不需要會員資格就能享受折扣。

亞馬遜投資人也有很高的期望。截至週五 (12 日)，該公司市值 1 兆 140 億美元，在過去 9 個交易日中上漲 8 次。自 1 月以來股價上漲近 34%。

購物者可以自美東時間 7 月 15 日凌晨 3 點開始瀏覽「超過一百萬件」商品的折扣，並持續到美東時間 7 月 16 日週二凌晨 2 點 59 分。但購物者應該期待看到亞馬遜利用這次活動作為推廣自有產品的機會。在過去，它向來大量宣傳自有的電子設備、自有品牌產品和亞馬遜擁有的 Whole Foods。

消費者可以用 179.99 美元採購東芝 Fire TV、價值 169 美元的 Ring Video 門鈴或 129.99 美元的 Fire TV DVR。在 Whole Foods 購物的 Prime 會員在花費超過 10 美元後可獲得 10 美元的 Amazon.com 積分。該公司的自有品牌如 AmazonBasics、現代家具品牌 Stone & Beam 及其服裝品牌去年都是暢銷品牌，今年仍將獲得大幅折扣。

Post 表示，預計亞馬遜這項活動的銷售商品總值將在 50 億至 60 億美元之間。這項估計是預計在 Prime 日期間，不含其他手續費或開支之前銷售的商品價格。

沃爾瑪和 Target 等競爭零售商也利用這個機會提供自己的折扣交易。 Target 與 Prime 日同時舉行為期兩天的促銷活動，並宣傳不需要會員資格。沃爾瑪於 7 月 8 日開始的「谷歌週」，強打超值的谷歌產品，包括 Nest Hub、Google Home Mini 和 Google Home Smart Speaker，幾乎都有 50% 的折扣。此外，購物者也能在 eBay (EBAY-US) 的「Crash Day」中找到 LG、三星和蘋果等電子產品的折扣。

該方法已被證明是成功的。去年，Target 與 Prime 日同時舉行的為期一天銷售活動成為該公司「最大網購日」。

根據 Adobe Analytics 數據，與 7 月的週一和週二相比，這個促銷活動中的美國零售商銷售額可能會遽增 79%。去年 7 月的 Prime 日銷售額較平常週二成長了 54%。