別看財報數字了 投資人關注的是對未來的展望

別指望第 2 季財報季能成為一個狂歡派對。分析師預計，與去年相比，獲利成長將基本持平，就像第 1 季一樣。下半年仍有希望反彈。但這種樂觀情緒將絕大幅度取決於未來幾週企業的展望。

摩根大通 (JPM-US) 跨資產基礎戰略負責人 John Normand 表示，「風險在於企業展望最終成為負面因素，」「這不僅與實際獲利有關。」

企業主管在正式公告財報之前對如何發表未來預期憚精竭慮。

研究公司 The Earnings Scout CEO Nick Raich 表示，「獲利結果其實大多已經出來，企業正引導分析師看低未來。」「保守的估計已為財報季的調性定調。」

企業今年特別謹慎，因為不可避免要與 2018 年比較，當時美國減稅支付大幅挹注獲利。

但由於貿易緊張局勢導致全球經濟成長放緩，也迫使企業調降其展望。

例如，戴姆勒警告，在召回事件後，2019 年的獲利將出現下滑，法律問題和汽車需求疲軟導致第 2 季財報惡化。

其他企業可能會發現也處於類似的位置。Raich 表示，標準普爾 500 指數企業大約有 40% 的獲利來自海外。

但看著股市的走勢，你不會認為獲利可能變弱。聯準會 (Fed) 本月可能降息已使美股創下歷史新高，即使美國和中國價值數千億美元的商品關稅仍然存在。

Raich 說，「降低借貸成本對獲利的正面影響將超過關稅的負面影響。」

但這是一個不穩定的平衡。

Normand 說：「只要 Fed 寬鬆貨幣政策，現狀就可以控制。」「唯一不太有自信之處在於，為了抵消關稅的再次調漲，還需要降息多少次。」

在短期內，市場最關心的是對下一步的看法。Normand 說，如果展望特別悲觀，美股可能下跌 5%。