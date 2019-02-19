費城Fed主席：準備金可能跌破1.1兆美元 年底縮表在即

近期多位聯準會官員紛紛表態，認為聯準會 (Fed) 正走向縮表終點。費城聯儲主席 Patrick Harker 預測，目前 Fed 準備金規模為 1.6 兆美元，每月下降約 500 億美元，若按此速度至 2019 年底，準備金可能跌破 1.1 兆美元，年底前停止縮表正在預期當中。

Harker 表示，存款準備金規模需要達到 1 兆至 1.3 兆美元之間，才能有效緩衝流動性波動。有鑑於銀行的準備金直接受到 Fed 縮表影響，銀行會透過減少自身流動性來消化被拋售的美債資產。

Fed 自啟動縮表以來，準備金規模已萎縮 26%

目前 Fed 的資產負債表規模已縮減超過 4000 億美元，至 4.03 兆美元，目前仍處「自動駕駛」縮表狀態。

據了解，Fed 官員們將在 3 月決策會議上商定更多細節，屆時將釋放更多關於結束縮表的動態，包含最終的確切規模、是否以漸進方式結束縮表，如何安排資產組合，以及要如何與金融市場溝通等。

1 月 Fed 利率會議過後，Fed 發布了關於資產負債表正常化進程的聲明，聲明中表示，未來經濟狀況若進入非單獨降息所能調節，Fed 將進一步調整資產負債表的規模與組成。

Fed「鴿派」理事布蘭納德 (Lael Brainard) 先前也表示，縮表「可能於今年稍晚時結束」，她主張 Fed 持有的存款準備金應具高度的緩衝能力，以因應公開市場操作需求。

此外，有官員指出，去年下半年以來，聯邦資金的實際利率一直逼近政策利率區間的上限，若再大幅縮表，可能使 Fed 承受短期貨幣市場利率逼迫政策利率上升的壓力，因此放慢縮表速度，將有助 Fed 調節市場資金供需。

克利夫蘭 Fed 主席 Loretta Mester 亦曾於上周表示，Fed 將於即將舉行的會議中敲定關於縮表的計畫，並稱在資產負債表正常化進程已取得可觀的進展。